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США дадут Украине $20 млрд в рамках кредита G7 за счет росактивов

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 23 октября 2024, 20:16
США дадут Украине $20 млрд в рамках кредита G7 за счет росактивов
фото: Getty Images

Соединенные Штаты планируют выделить Украине 20 млрд долларов в рамках согласованного "Группой семи" кредита в 50 млрд за счет российских активов.

Источник: заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Далип Сингх, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: Как подчеркнул Сингх, говоря о кредите G7 в 50 млрд долларов для Украины, "ничего подобного раньше не делалось".

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"Никогда раньше многосторонняя коалиция не замораживала активы страны-агрессора, а затем использовала стоимость этих активов для финансирования обороны пострадавшей стороны, уважая верховенство права и сохраняя солидарность", – добавил он.

Представитель Белого дома заявил, что администрация Джо Байдена намерена разделить свою долю кредита – 20 млрд долларов – между военной и финансовой помощью Украине. Военная помощь, как известно, должна быть одобрена Конгрессом США.

"Так или иначе, США предоставят 20 миллиардов долларов на поддержку Украины в этих усилиях, независимо от того, будет ли она разделена между экономической и военной поддержкой, или будет предоставлена полностью через экономическую помощь", – указал Сингх.

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Он анонсировал согласование деталей кредита во время встречи министров финансов "Группы семи", которая состоится на этой неделе в итальянском городе Стреза.

Ранее СМИ тоже сообщали, что США готовы предоставить Украине в рамках кредита G7 до 20 млрд долларов.

До недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС из-за сопротивления Венгрии не смог ввести предохранитель-гарантию, что российские активы останутся замороженными минимум на три года. Но Вашингтон смягчил свою позицию.

Во вторник Европейский парламент одобрил вклад ЕС в кредит в размере 35 млрд евро (около 38 млрд долларов), хотя ожидается, что эта доля уменьшится после того, как США сделают свой вклад.

Великобритания отдельно утвердила свой вклад в размере около 3 млрд долларов.

СШАУкраинакредит
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