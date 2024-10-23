Російські війська увійшли в Селидове на Донеччині – аналітик BILD

Військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що російські війська увійшли в місто Селидове Донецької області.

Джерело: Рьопке у соцмережі Х, джерела УП в ЗСУ

Деталі: Він зазначив, що 15-та бригада Нацгвардії України "Кара-Даг" успішно відбивала російські атаки протягом кількох останніх тижнів. Наполеглива оборона українців змусила росіян почати спроби обійти Селидове з півночі та півдня.

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Однак росіяни продовжували спроби пройти через район вугільної шахти на північний схід від міста. За даними Рьопке, у понеділок окупантам вдалося захопити шахту і, можливо, зайти в приватний сектор на сході Селидового.

Росіяни увійшли в східну частину Селидового карта - twitter.com/JulianRoepcke

Пряма мова Рьопке: "Триває просування російської армії вторгнення в східну частину Селидового. "Кара-Даг" вбиває багатьох, але ще більше [російських солдатів] рухаються до центральної частини міста, в той час як інші продовжують виконувати обхідний маневр, щоб оточити його. Та ж російська тактика, яка спрацювала з більш ніж десятьма іншими містами".

Деталі: Він також публікує кадри, де російські прапори піднімають над висотними житловими будинками в центрі Селидового. "Або це піар-хід російських безпілотників і/або проросійськи налаштованих місцевих жителів, або... самі знаєте що", – пише Рьопке.

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Офіцери з двох підрозділів ЗСУ, що працюють на Покровському напрямку, підтвердили УП, що сьогодні росіяни просочилися в місто. Як це сталося – наразі невідомо. Один з солдатів розповів УП, що він здивований такому просуванню росіян, ще минулої ночі його підрозділ проводив мінування за межею Селидового.