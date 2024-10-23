Российские войска вошли в Селидово в Донецкой области – аналитик BILD

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска вошли в город Селидово Донецкой области.

Источник: Рёпке в соцсети Х, источники УП в ЗСУ

Детали: Он отметил, что 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг" успешно отражала российские атаки в течение нескольких последних недель. Настойчивая оборона украинцев заставила россиян начать попытки обойти Селидово с севера и юга.

Реклама:

Однако россияне продолжали попытки пройти через район угольной шахты к северо-востоку от города. По данным Рёпке, в понедельник оккупантам удалось захватить шахту и, возможно, зайти в частный сектор на востоке Селидово.

РУССКИЕ ВОШЛИ В ВОСТОЧНУЮ ЧАСТЬ СЕЛИДОВО карта twitter.com/JulianRoepcke

Прямая речь Репке: "Продолжается продвижение российской армии вторжения в восточную часть Селидово. "Кара-Даг" убивает многих, но еще больше [российских солдат] движутся к центральной части города, в то время как другие продолжают выполнять обходной маневр, чтобы окружить его. Та же российская тактика, которая сработала с более чем десятью другими городами".

Детали: Он также публикует кадры, где российские флаги поднимают над высотными жилыми домами в центре Селидово. "Или это пиар-ход российских беспилотников и/или пророссийски настроенных местных жителей, или... сами знаете что", – пишет Рёпке.

РЕКЛАМА:

СКРИНШОТ С ВИДЕО С ЯКОБЫ РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ НА ДОМЕ В СЕЛИДОВО

Офицеры из двух подразделений ВСУ, работающих на Покровском направлении, подтвердили УП, что сегодня россияне просочились в город. Как это произошло – пока неизвестно. Один из солдат рассказал УП, что он удивлен такому продвижению россиян, еще прошлой ночью его подразделение проводило минирование за чертой Селидово.