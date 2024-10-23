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Российские войска вошли в Селидово в Донецкой области – аналитик BILD

Татьяна Олейник, Ольга КириленкоСреда, 23 октября 2024, 22:22
Российские войска вошли в Селидово в Донецкой области – аналитик BILD
селидово на карте deepstate

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска вошли в город Селидово Донецкой области.

Источник: Рёпке в соцсети Х, источники УП в ЗСУ

Детали: Он отметил, что 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг" успешно отражала российские атаки в течение нескольких последних недель. Настойчивая оборона украинцев заставила россиян начать попытки обойти Селидово с севера и юга.

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Однако россияне продолжали попытки пройти через район угольной шахты к северо-востоку от города. По данным Рёпке, в понедельник оккупантам удалось захватить шахту и, возможно, зайти в частный сектор на востоке Селидово.

 
РУССКИЕ ВОШЛИ В ВОСТОЧНУЮ ЧАСТЬ СЕЛИДОВО  
карта twitter.com/JulianRoepcke

Прямая речь Репке: "Продолжается продвижение российской армии вторжения в восточную часть Селидово. "Кара-Даг" убивает многих, но еще больше [российских солдат] движутся к центральной части города, в то время как другие продолжают выполнять обходной маневр, чтобы окружить его. Та же российская тактика, которая сработала с более чем десятью другими городами".

Детали: Он также публикует кадры, где российские флаги поднимают над высотными жилыми домами в центре Селидово. "Или это пиар-ход российских беспилотников и/или пророссийски настроенных местных жителей, или... сами знаете что", – пишет Рёпке.

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СКРИНШОТ С ВИДЕО С ЯКОБЫ РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ НА ДОМЕ В СЕЛИДОВО

Офицеры из двух подразделений ВСУ, работающих на Покровском направлении, подтвердили УП, что сегодня россияне просочились в город. Как это произошло – пока неизвестно. Один из солдат рассказал УП, что он удивлен такому продвижению россиян, еще прошлой ночью его подразделение проводило минирование за чертой Селидово.

Вооруженные силывойна
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