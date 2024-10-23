Синєгубов: Війська РФ б’ють по переправах через Оскіл, що ускладнює евакуацію

Росіяни постійно б’ють по переправах через річку Оскіл, через це на лівому березі Куп’янська на Харківщині ускладнене відновлення критичної інфраструктури та евакуація.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в телемарафоні

Деталі: За словами Синєгубова, з Куп’янського району проходить посилена евакуація. Втім напередодні окупанти завдали ударів по переправах через Оскіл, що ускладнює евакуаційні заходи.

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Пряма мова: "Фактично на лівому березі річки Оскіл міста Куп’янська ми вже не можемо забезпечувати відновлення критичної інфраструктури, ворог її постійно знищує".

Деталі: За даними голови ОВА, загалом 9 тисяч людей підлягають евакуації з населених пунктів Куп’янського напрямку, з них понад 4 800 жителів саме Куп’янської громади. Пріоритетом у владі називають лівий берег, де залишається більше 2700 людей.

Також 169 місцевих жителів, зокрема 79 дітей, планують евакуювати з Борівської громади, де напружена безпекова ситуація.