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Синєгубов: Війська РФ б’ють по переправах через Оскіл, що ускладнює евакуацію

Тетяна ОлійникСереда, 23 жовтня 2024, 23:28
Синєгубов: Війська РФ б’ють по переправах через Оскіл, що ускладнює евакуацію
Ілюстративне фото - ДСНС Харківщини

Росіяни постійно б’ють по переправах через річку Оскіл, через це на лівому березі Куп’янська на Харківщині ускладнене відновлення критичної інфраструктури та евакуація.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в телемарафоні

Деталі: За словами Синєгубова, з Куп’янського району проходить посилена евакуація. Втім напередодні окупанти завдали ударів по переправах через Оскіл, що ускладнює евакуаційні заходи.

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Пряма мова: "Фактично на лівому березі річки Оскіл міста Куп’янська ми вже не можемо забезпечувати відновлення критичної інфраструктури, ворог її постійно знищує".

Деталі: За даними голови ОВА, загалом 9 тисяч людей підлягають евакуації з населених пунктів Куп’янського напрямку, з них понад 4 800 жителів саме Куп’янської громади. Пріоритетом у владі називають лівий берег, де залишається більше 2700 людей.

Також 169 місцевих жителів, зокрема 79 дітей, планують евакуювати з Борівської громади, де напружена безпекова ситуація.

Харківська областьвійнаевакуація
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