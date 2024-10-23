Синегубов: Войска РФ бьют по переправам через Оскол, что затрудняет эвакуацию

Россияне постоянно бьют по переправам через реку Оскол, из-за этого на левом берегу Купянска на Харьковщине затруднено восстановление критической инфраструктуры и эвакуация.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телемарафоне

Детали: По словам Синегубова, из Купянского района проходит усиленная эвакуация. Впрочем накануне оккупанты нанесли удары по переправам через Оскол, что затрудняет эвакуационные мероприятия.

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Прямая речь: "Фактически на левом берегу реки Оскол города Купянска мы уже не можем обеспечивать восстановление критической инфраструктуры, враг ее постоянно уничтожает".

Детали: По данным главы ОГА, всего 9 тысяч человек подлежат эвакуации из населенных пунктов Купянского направления, из них более 4 800 жителей именно Купянской громады. Приоритетом во власти называют левый берег, где остается более 2700 человек.

Также 169 местных жителей, в том числе 79 детей, планируют эвакуировать из Боровской громады, где напряженная ситуация с безопасностью.