Генштаб: Росія б’є з авіації по території Курської області

Із початку доби 23 жовтня на фронті відбулось 132 бойових зіткнення, інтенсивні бої на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: оперативна інформація станом на 22.00 23 жовтня

Дослівно: "Із початку доби відбулося 132 бойових зіткнення, противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 73 авіаційних ударів із застосуванням 117 КАБів, більше 610 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка.

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На Краматорському напрямку мали місце п’ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки.

Ворог чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку..

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Кремінна Балка, Зоряне, Гостре та Дальнє.

На Времівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 27 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ.