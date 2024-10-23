Генштаб: Россия бьет из авиации по территории Курской области

С начала суток 23 октября на фронте состоялось 132 боевых столкновения, интенсивные бои на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: оперативная информация по состоянию на 22.00 23 октября

Дословно: "С начала суток произошло 132 боевых столкновения, противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 73 авиационных ударов с применением 117 КАБов, более 610 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Першотравневого.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка.

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На Краматорском направлении имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочек, Белой Горы и Григорьевки.

Враг четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Селидово, Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Екатериновка, Антоновка, Новодмитровка, Кременная Балка, Звездное, Острое и Дальнее.

На Времовском направлении произошло пять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отбито нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 27 авиационных ударов с применением 21 КАБ.