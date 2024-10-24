Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА

Російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:32 повідомили про групу ворожих ударних БпЛА через Чернігівщину в напрямку Київської області.

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О 21:51 Повітряні сили повідомили про дрони через Бровари курсом на Київ. У столиці оголосили повітряну тривогу.

У Київській ОВА повідомили, що у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

О 22:41 військові попередили про нову групу ударних БпЛА через Сумщину курсом на Полтавську область.

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О 23:21 стало відомо про БпЛА із Київщини на Житомирщину.

О 1:33 стало відомо про нові групи "Шахедів" із акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину та нові ударні БпЛА на Сумщині.

О 1:51 у ПС оновили рух безпілотників:

Із півночі, через Сумщину, в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

Із півдня, через Миколаївську та Одеську область, курсом на північний захід.

Мапа alerts.in.ua

1:52 Кілька "Шахедів" в напрямку Києва.

О 3:01 військові повідомили що більшість БпЛА на півночі Черкащини, курс південно-західний.

Кілька груп перебуває на Одещині і прямують в напрямку Вінниччини.

О 6:48 Повітряні сили повідомили про поодинокі ударні БПлА в передмісті Житомира та північніше Києва.