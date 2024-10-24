Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА
Російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 21:32 повідомили про групу ворожих ударних БпЛА через Чернігівщину в напрямку Київської області.
О 21:51 Повітряні сили повідомили про дрони через Бровари курсом на Київ. У столиці оголосили повітряну тривогу.
У Київській ОВА повідомили, що у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.
О 22:41 військові попередили про нову групу ударних БпЛА через Сумщину курсом на Полтавську область.
О 23:21 стало відомо про БпЛА із Київщини на Житомирщину.
О 1:33 стало відомо про нові групи "Шахедів" із акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину та нові ударні БпЛА на Сумщині.
О 1:51 у ПС оновили рух безпілотників:
- Із півночі, через Сумщину, в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.
- Із півдня, через Миколаївську та Одеську область, курсом на північний захід.
1:52 Кілька "Шахедів" в напрямку Києва.
О 3:01 військові повідомили що більшість БпЛА на півночі Черкащини, курс південно-західний.
Кілька груп перебуває на Одещині і прямують в напрямку Вінниччини.
О 6:48 Повітряні сили повідомили про поодинокі ударні БПлА в передмісті Житомира та північніше Києва.