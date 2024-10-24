На севере Украины зафиксировали ударные БпЛА

Российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:32 сообщили о группе вражеских ударных БпЛА через Черниговскую область в направлении Киевской области.

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В 21:51 Воздушные силы сообщили о дронах через Бровары курсом на Киев. В столице объявили воздушную тревогу.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО.

В 22:41 военные предупредили о новой группе ударных БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавскую область.

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В 23:21 стало известно о БпЛА с Киевщины на Житомирщину.

В 1:33 стало известно о новых группах "Шахедов" из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область и новых ударных БпЛА на Сумщине.

В 1:51 в ПС обновили движение беспилотников:

С севера, через Сумскую область, в направлении Черниговской и Полтавской областей.

С юга, через Николаевскую и Одесскую область, курсом на северо-запад.

Карта alerts.in.ua

1:52 Несколько "Шахедов" в направлении Киева.

В 3:01 военные сообщили, что большинство БпЛА на севере Черкасской области, курс юго-западный.

Несколько групп находится в Одесской области и направляются в направлении Винницкой области.

В 6:48 Воздушные силы сообщили об одиночных ударных БПЛА в пригороде Житомира и севернее Киева.