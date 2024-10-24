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Politico: Щонайменше сім країн чинять опір вступу України до НАТО

Олена ІвашківЧетвер, 24 жовтня 2024, 00:34
Politico: Щонайменше сім країн чинять опір вступу України до НАТО
Марк Рютте та Володимир Зеленський

Німеччина і США - не єдині блокувальники запрошення для України до вступу в НАТО. Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія також чинять опір. 

Джерело: Politico

Деталі: Видання пише, що План перемоги президента Володимира Зеленського стикається з проблемою, оскільки базується на отриманні Україною запрошення до вступу в НАТО, а деякі ключові члени альянсу не зацікавлені в тому, щоб це сталося.

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Дослівно: "За словами чотирьох американських і натовських чиновників і дипломатів, які на умовах анонімності поділилися останніми внутрішніми дискусіями, Німеччина та США є одними з найбільших держав, які повільно реагують на заклик Зеленського про негайне запрошення до вступу в НАТО".

Деталі: Politico зазначає, що ключові члени Альянсу стурбовані тим, що можуть бути втягнуті у війну з Росією.

В інтерв'ю виданню посол США в НАТО Джуліанна Сміт, яка залишає посаду, підкреслила американську позицію. 

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Пряма мова Сміт: "На сьогоднішній день альянс не досяг тієї точки, коли він готовий запропонувати членство або запрошення Україні".

Деталі: Німеччина і США - не єдині блокувальники. Угорщина і Словаччина також чинять опір, але вони виходять з іншої відправної точки. Їхні нинішні популістські лідери займають загалом прокремлівську позицію: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував кошти ЄС на озброєння України і вийшов з програми НАТО з надання летальної допомоги Києву.

У своєму дописі в соціальній мережі Орбан назвав план перемоги Зеленського "більш ніж жахливим".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше цього місяця попередив, що вступ України до НАТО "стане гарною основою для третьої світової війни", і пообіцяв, що "ніколи не погодиться" на це.

Є й інші країни, які не прагнуть швидко рухатися назустріч Києву, а задовольняються тим, що ховаються в тіні.

"Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за спинами США та Німеччини. Вони не хочуть", - сказав один з чиновників НАТО. Другий чиновник сказав, що країни "підтримують цю ідею абстрактно, але як тільки вона наблизиться до матеріалізації", вони почнуть виступати проти неї більш публічно.

Втім, офіційні особи, які спілкувалися з Politico, прагнули підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до альянсу.

Передісторія:

НАТОСШАНімеччина
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