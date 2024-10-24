Politico: По меньшей мере семь стран сопротивляются вступлению Украины в НАТО
Германия и США - не единственные блокировщики приглашения для Украины к вступлению в НАТО. Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания также сопротивляются.
Источник: Politico
Детали: Издание пишет, что План победы президента Владимира Зеленского сталкивается с проблемой, поскольку базируется на получении Украиной приглашения к вступлению в НАТО, а некоторые ключевые члены альянса не заинтересованы в том, чтобы это произошло.
Дословно: "По словам четырех американских и натовских чиновников и дипломатов, которые на условиях анонимности поделились последними внутренними дискуссиями, Германия и США являются одними из крупнейших государств, которые медленно реагируют на призыв Зеленского о немедленном приглашении к вступлению в НАТО".
Детали: Politico отмечает, что ключевые члены Альянса обеспокоены тем, что могут быть втянуты в войну с Россией.
В интервью изданию посол США в НАТО Джулианна Смит, которая покидает пост, подчеркнула американскую позицию.
Прямая речь Смит: "На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине".
Детали: Германия и США - не единственные блокировщики. Венгрия и Словакия также сопротивляются, но они исходят из другой отправной точки. Их нынешние популистские лидеры занимают в целом прокремлевскую позицию: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал средства ЕС на вооружение Украины и вышел из программы НАТО по предоставлению летальной помощи Киеву.
В своем посте в социальной сети Орбан назвал план победы Зеленского "более чем ужасным".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее в этом месяце предупредил, что вступление Украины в НАТО "станет хорошей основой для третьей мировой войны", и пообещал, что "никогда не согласится" на это.
Есть и другие страны, которые не стремятся быстро двигаться навстречу Киеву, а довольствуются тем, что прячутся в тени.
"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за спинами США и Германии. Они не хотят", - сказал один из чиновников НАТО. Второй чиновник сказал, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только она приблизится к материализации", они начнут выступать против нее более публично.
Впрочем, официальные лица, которые общались с Politico, стремились подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в альянс.
Предыстория:
- 17 октября Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем.
- План победы Зеленского состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".
- В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.