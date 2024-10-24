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Politico: По меньшей мере семь стран сопротивляются вступлению Украины в НАТО

Алена ИвашкивЧетверг, 24 октября 2024, 00:34
Politico: По меньшей мере семь стран сопротивляются вступлению Украины в НАТО
Марк Рютте и Владимир Зеленский

Германия и США - не единственные блокировщики приглашения для Украины к вступлению в НАТО. Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания также сопротивляются. 

Источник: Politico

Детали: Издание пишет, что План победы президента Владимира Зеленского сталкивается с проблемой, поскольку базируется на получении Украиной приглашения к вступлению в НАТО, а некоторые ключевые члены альянса не заинтересованы в том, чтобы это произошло.

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Дословно: "По словам четырех американских и натовских чиновников и дипломатов, которые на условиях анонимности поделились последними внутренними дискуссиями, Германия и США являются одними из крупнейших государств, которые медленно реагируют на призыв Зеленского о немедленном приглашении к вступлению в НАТО".

Детали: Politico отмечает, что ключевые члены Альянса обеспокоены тем, что могут быть втянуты в войну с Россией.

В интервью изданию посол США в НАТО Джулианна Смит, которая покидает пост, подчеркнула американскую позицию. 

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Прямая речь Смит: "На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине".

Детали: Германия и США - не единственные блокировщики. Венгрия и Словакия также сопротивляются, но они исходят из другой отправной точки. Их нынешние популистские лидеры занимают в целом прокремлевскую позицию: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал средства ЕС на вооружение Украины и вышел из программы НАТО по предоставлению летальной помощи Киеву.

В своем посте в социальной сети Орбан назвал план победы Зеленского "более чем ужасным".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее в этом месяце предупредил, что вступление Украины в НАТО "станет хорошей основой для третьей мировой войны", и пообещал, что "никогда не согласится" на это.

Есть и другие страны, которые не стремятся быстро двигаться навстречу Киеву, а довольствуются тем, что прячутся в тени.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за спинами США и Германии. Они не хотят", - сказал один из чиновников НАТО. Второй чиновник сказал, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только она приблизится к материализации", они начнут выступать против нее более публично.

Впрочем, официальные лица, которые общались с Politico, стремились подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в альянс.

Предыстория:

НАТОСШАГермания
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