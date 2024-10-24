Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гарріс назвала Трампа "фашистом", який прагне "безконтрольної влади"

Олена ІвашківЧетвер, 24 жовтня 2024, 03:04
Гарріс назвала Трампа фашистом, який прагне безконтрольної влади
Передвиборча агітаційна листівка Дональда Трампа, фото: УП

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа "фашистом", який прагне "безконтрольної влади" і відданого собі військового. 

Джерело: The Guardian

Деталі: У середу Гарріс виступила з несподіваною промовою у своїй резиденції у Вашингтоні, округ Колумбія, після повідомлень про те, що колишній керівник штабу Трампа Джон Келлі нагадав, як Трамп нарікав на те, що у нього немає генералів, які присягають йому на вірність так само, як воєначальники служили Гітлеру в нацистській Німеччині.

Реклама:

Пряма мова Гарріс: "Дональд Трамп стає все більш неврівноваженим і нестабільним, і під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб бути запобіжником проти його схильностей і дій. Тих, хто колись намагався зупинити його найгірші імпульси, вже не буде поруч, і вони більше не зможуть його стримувати".

Деталі: За словами Гарріс, зауваження, передані Келлі, свідчать про те, що Трамп "не хоче мати армію, лояльну до Конституції США": "Він хоче військових, які будуть віддані йому особисто, які будуть виконувати його накази, навіть коли він скаже їм порушити закон або відмовитися від присяги на вірність Конституції США".

Ставлячи це питання, як вибір для американських виборців, які прийдуть на дільниці на президентських виборах 5 листопада, вона додала: "Ми знаємо, чого хоче Дональд Трамп. Він хоче безконтрольної влади. Питання через 13 днів буде в тому, чого хоче американський народ".

РЕКЛАМА:

Звернення Гарріс прозвучало після того, як вона витратила більше тижня, висвітлюючи клеймування Трампом своїх політичних опонентів як "внутрішнього ворога" та вимоги розгорнути військових для тих, хто спричиняє "хаос" на виборах.

У розмові з New York Times Келлі, який був главою адміністрації Білого дому протягом 18 місяців під час президентства Трампа, сказав, що його колишній бос неодноразово вихваляв Гітлера, навіть коли йому суперечили, і підходив під визначення фашиста, дане у словнику.

"Він не раз це коментував: "Знаєте, Гітлер теж робив хороші речі", - сказав Келлі, який також сказав, що Трамп буде правити як диктатор, якщо його знову оберуть.

Келлі, чотиризірковий генерал морської піхоти у відставці, робив подібні зауваження в інтерв'ю виданню Atlantic.

Пряма мова Гарріс: "Глибоко тривожно і неймовірно небезпечно, що Дональд Трамп посилається на Адольфа Гітлера, людину, яка несе відповідальність за смерть 6 мільйонів євреїв і сотень тисяч американців. Це вікно в те, ким насправді є Дональд Трамп, від людей, які знають його найкраще.

Зі слів Джона Келлі зрозуміло, що Дональд Трамп - це той, хто, я цитую, безумовно, підпадає під загальне визначення фашистів, хто, по суті, поклявся бути диктатором в перший же день і поклявся використовувати військових як свою особисту міліцію для здійснення своїх особистих цілей і політичної помсти".

Читайте також: Що допомогло Трампу здійснити ривок у виборчій гонці і чи зможе Гарріс надолужити згаяне

Передісторія: 

  • Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії і повинен бути ізольований "політично". Він закликав демократів в офісі кампанії в Нью-Гемпширі до перемоги на виборах 5 листопада.
  • Кандидат у президенти США від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп заявив, що очікує фальсифікацій на виборах проти себе з боку демократів та що їм це "не зійде з рук".
  • Як відомо, після програшу у 2020 році Трамп безпідставно заявляв про "вкрадені вибори" та переконав у цьому багатьох своїх прихильників.
  • Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Завчасне голосування на них вже почалося, а у деяких штатах вже у перший день явка стала рекордною.

ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболІспанець Родрі став володарем Золотого м’яча-2024

оновлюється, фото, відеоРосіяни атакували центр Харкова КАБами: пошкоджена будівля Держпрому, 8 постраждалих

Зеленський: Не чув, щоб Трамп казав про скорочення підтримки Україні

Стабпункти поблизу зон бойових дій посилять фаховими медиками – Генштаб

футболПерша номінація України за 18 років. Довбик посів 29 місце у голосуванні за "Золотий м'яч"

Пентагон: Солдатів КНДР перекинули ближче до України, можуть вступити у бій за кілька тижнів

Усі новини...
Трамп
Колишній голова апарату Білого дому: Трамп неодноразово хвалив Гітлера
Байден закликав політично заблокувати Трампа
Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня
Останні новини
00:06
Росіяни атакують Україну безпілотниками з півночі
23:55
футболІспанець Родрі став володарем Золотого м’яча-2024
23:51
Північна Європа зацікавлена вкладати в оборонну промисловість України – заява саміту
23:43
Генштаб: На фронті відбулось 134 зіткнення, росіяни 28 разів вдарили по Курщині
23:30
Почесна нагорода іранському режисеру та польське роад-муві: як у Києві відкрили фестиваль "Молодість"
23:27
оновленоРосіяни атакували Кривий Ріг ракетою, є загиблий та поранені
23:22
БЕБ викрило експортера зерна і повернуло до держбюджету майже 13 мільйонів
23:06
футболЛунін – третій у голосуванні за кращого воротаря року, переміг аргентинець Мартінес
23:05
Делегація з Південної Кореї відвідає Україну: обговорять війська КНДР та співпрацю
22:56
У США чоловік виграв мільйон доларів у лотерею: гроші на білет він знайшов перед входом до магазину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: