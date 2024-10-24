Гарріс назвала Трампа "фашистом", який прагне "безконтрольної влади"

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа "фашистом", який прагне "безконтрольної влади" і відданого собі військового.

Джерело: The Guardian

Деталі: У середу Гарріс виступила з несподіваною промовою у своїй резиденції у Вашингтоні, округ Колумбія, після повідомлень про те, що колишній керівник штабу Трампа Джон Келлі нагадав, як Трамп нарікав на те, що у нього немає генералів, які присягають йому на вірність так само, як воєначальники служили Гітлеру в нацистській Німеччині.

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Пряма мова Гарріс: "Дональд Трамп стає все більш неврівноваженим і нестабільним, і під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб бути запобіжником проти його схильностей і дій. Тих, хто колись намагався зупинити його найгірші імпульси, вже не буде поруч, і вони більше не зможуть його стримувати".

Деталі: За словами Гарріс, зауваження, передані Келлі, свідчать про те, що Трамп "не хоче мати армію, лояльну до Конституції США": "Він хоче військових, які будуть віддані йому особисто, які будуть виконувати його накази, навіть коли він скаже їм порушити закон або відмовитися від присяги на вірність Конституції США".

Ставлячи це питання, як вибір для американських виборців, які прийдуть на дільниці на президентських виборах 5 листопада, вона додала: "Ми знаємо, чого хоче Дональд Трамп. Він хоче безконтрольної влади. Питання через 13 днів буде в тому, чого хоче американський народ".

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Звернення Гарріс прозвучало після того, як вона витратила більше тижня, висвітлюючи клеймування Трампом своїх політичних опонентів як "внутрішнього ворога" та вимоги розгорнути військових для тих, хто спричиняє "хаос" на виборах.

У розмові з New York Times Келлі, який був главою адміністрації Білого дому протягом 18 місяців під час президентства Трампа, сказав, що його колишній бос неодноразово вихваляв Гітлера, навіть коли йому суперечили, і підходив під визначення фашиста, дане у словнику.

"Він не раз це коментував: "Знаєте, Гітлер теж робив хороші речі", - сказав Келлі, який також сказав, що Трамп буде правити як диктатор, якщо його знову оберуть.

Келлі, чотиризірковий генерал морської піхоти у відставці, робив подібні зауваження в інтерв'ю виданню Atlantic.

Пряма мова Гарріс: "Глибоко тривожно і неймовірно небезпечно, що Дональд Трамп посилається на Адольфа Гітлера, людину, яка несе відповідальність за смерть 6 мільйонів євреїв і сотень тисяч американців. Це вікно в те, ким насправді є Дональд Трамп, від людей, які знають його найкраще.

Зі слів Джона Келлі зрозуміло, що Дональд Трамп - це той, хто, я цитую, безумовно, підпадає під загальне визначення фашистів, хто, по суті, поклявся бути диктатором в перший же день і поклявся використовувати військових як свою особисту міліцію для здійснення своїх особистих цілей і політичної помсти".

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