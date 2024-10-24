У Чернівецькій області зареєстрували землетрус магнітудою  3,1 бала

23 жовтня о 18:08 в Чернівецькій області зареєстрували землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера на глибині 3 км.

Джерело: Головний центр спеціального контролю у Facebook

Деталі: Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області.

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За класифікацією землетрусів, він відноситься до відчутних.

Дослівно: "Землетрус відчувається не багатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах.

Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах".

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Довідково: Останній землетрус у цьому районі був 23 листопада 2023 року, магнітудою 2 бала.