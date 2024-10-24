Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чернівецькій області зареєстрували землетрус магнітудою  3,1 бала

Олена ІвашківЧетвер, 24 жовтня 2024, 03:59
У Чернівецькій області зареєстрували землетрус магнітудою  3,1 бала
Мапа: Головний центр спеціального контролю

23 жовтня о 18:08 в  Чернівецькій області зареєстрували землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера на глибині 3 км.

Джерело: Головний центр спеціального контролю у Facebook

Деталі: Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області.

Реклама:

За класифікацією землетрусів, він відноситься до відчутних.

Дослівно: "Землетрус відчувається не багатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. 

Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах".

РЕКЛАМА:

Довідково: Останній землетрус у цьому районі був 23 листопада 2023 року, магнітудою 2 бала.

землетрус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Усі новини...
землетрус
На Одещині відчули підземні поштовхи через землетрус у Румунії
Біля берегів Камчатки стався землетрус: почалося виверження вулкану
У Грузії за день сталися чотири землетруси
Останні новини
04:42
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, біля яких просунувся ворог
04:08
БоксМайк Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
04:02
оновлено від 19:31Росіяни запускали ударні дрони: тривогу оголошували в Києві та деяких областях
03:58
Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
02:08
БоксТренер Вайлдера вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі
01:56
У "Кривбасі" іронічно відреагували на проблеми "Динамо" та "Шахтаря"
01:18
Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн
00:58
відеоПрокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: