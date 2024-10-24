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В Черновицкой области зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1 балла

Алена ИвашкивЧетверг, 24 октября 2024, 03:59
В Черновицкой области зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1 балла
Карта: Главный центр специального контроля

23 октября в 18:08 в Черновицкой области зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера на глубине 3 км.

Источник: Главный центр специального контроля в Facebook

Детали: Источник землетрясения находится в районе поселка Ломачинцы, Днестровского района Черновицкой области.

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По классификации землетрясений, оно относится к ощутимым.

Дословно: "Землетрясение ощущается не многими людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом - только в благоприятных условиях.

Колебания подобны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть более сильнее - на верхних этажах".

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Справочно: Последнее землетрясение в этом районе было 23 ноября 2023 года, магнитудой 2 балла.

землетрясение
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