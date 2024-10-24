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Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії

Олена ІвашківЧетвер, 24 жовтня 2024, 06:04
Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії
Турецькі винищувачі, фото: msb.gov.tr

23 жовтня, після теракту в Анкарі, турецькі військові провели повітряні операції на півночі Іраку та Сирії та "успішно знищили" 32 цілі.

Джерело: Міноборони Туреччини 

Деталі: Турецькі військові підкреслили, що застосовували вітчизняні боєприпаси та "нейтралізували багатьох терористів". 

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Та додали, що операції продовжуються.

Нагадаємо: 

  • Теракт у середу вдень стався біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries в Кахраманказані, що приблизно за 28 кілометрів від Анкари.
  • ЗМІ раніше повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.
  • Turkish Aerospace Industries – державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.

ТуреччинаІракСирія
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