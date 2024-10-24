Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії
Четвер, 24 жовтня 2024, 06:04
23 жовтня, після теракту в Анкарі, турецькі військові провели повітряні операції на півночі Іраку та Сирії та "успішно знищили" 32 цілі.
Джерело: Міноборони Туреччини
Деталі: Турецькі військові підкреслили, що застосовували вітчизняні боєприпаси та "нейтралізували багатьох терористів".
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Та додали, що операції продовжуються.
Нагадаємо:
- Теракт у середу вдень стався біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries в Кахраманказані, що приблизно за 28 кілометрів від Анкари.
- ЗМІ раніше повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.
- Turkish Aerospace Industries – державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.