Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії

23 жовтня, після теракту в Анкарі, турецькі військові провели повітряні операції на півночі Іраку та Сирії та "успішно знищили" 32 цілі.

Джерело: Міноборони Туреччини

Деталі: Турецькі військові підкреслили, що застосовували вітчизняні боєприпаси та "нейтралізували багатьох терористів".

Реклама:

Та додали, що операції продовжуються.

Нагадаємо: