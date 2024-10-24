Турция нанесла авиаудары по целям в Ираке и Сирии
Четверг, 24 октября 2024, 06:04
23 октября турецкие военные провели воздушные операции на севере Ирака и Сирии и "успешно уничтожили" 32 цели.
Источник: Минобороны Турции
Детали: Турецкие военные подчеркнули, что применяли отечественные боеприпасы и "нейтрализовали многих террористов".
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И добавили, что операции продолжаются.
Напомним:
- Теракт в среду днем произошел возле штаб-квартиры компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, что примерно в 28 километрах от Анкары.
- СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов. Глава МВД Турции Али Ерликая утверждал, что двух из них нейтрализовали.
- Turkish Aerospace Industries – государственная компания по производству оружия и аэрокосмических технологий, базирующаяся вблизи столицы Турции Анкары.
- Она производит как военные, так и гражданские самолеты и вертолеты, а также беспилотные системы для вооруженных сил Турции и других стран мира.
- TAI была создана с целью уменьшения зависимости Турции от иностранного импорта аэрокосмических технологий военного назначения.