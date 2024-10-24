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Турция нанесла авиаудары по целям в Ираке и Сирии

Алена ИвашкивЧетверг, 24 октября 2024, 06:04
Турция нанесла авиаудары по целям в Ираке и Сирии
Турецкие истребители, фото: msb.gov.tr

23 октября турецкие военные провели воздушные операции на севере Ирака и Сирии и "успешно уничтожили" 32 цели.

Источник: Минобороны Турции

Детали: Турецкие военные подчеркнули, что применяли отечественные боеприпасы и "нейтрализовали многих террористов".

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И добавили, что операции продолжаются.

Напомним:

  • Теракт в среду днем произошел возле штаб-квартиры компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, что примерно в 28 километрах от Анкары.
  • СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов. Глава МВД Турции Али Ерликая утверждал, что двух из них нейтрализовали.
  • Turkish Aerospace Industries – государственная компания по производству оружия и аэрокосмических технологий, базирующаяся вблизи столицы Турции Анкары.
  • Она производит как военные, так и гражданские самолеты и вертолеты, а также беспилотные системы для вооруженных сил Турции и других стран мира.
  • TAI была создана с целью уменьшения зависимости Турции от иностранного импорта аэрокосмических технологий военного назначения.

ТурцияИракСирия
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