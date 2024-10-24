РосЗМІ: Син Януковича отримав російське громадянство
Четвер, 24 жовтня 2024, 06:53
Олександр Янукович, син колишнього президента України Віктора Януковича, отримав російське громадянство.
Джерело: про це свідчать документи, які є в розпорядженні російського пропагандистського видання "РИА Новости"
Деталі: Як випливає з документів, Олександр Янукович займається в Росії бізнесом - 10 років тому він зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію.
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Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансово-промисловими групами.
Передісторія:
- У березні 2015 року в Росії у віці 33 років загинув молодший син екс-президента України Віктор Янукович. Янукович-молодший їздив по кризі, провалився разом з автомобілем та втопився на озері Байкал.
- 51-річний Олександр Янукович в Україні займався бізнесом, заснував банк ПАО "Всеукраїниський банк розвитку", працював заступником генерального директора ТОВ "Донбаснафтопродукт".
- У 2013 році журнал "Кореспондент" оцінив статки Олександра Януковича у $510 млн.
- У лютому 2014 року Янукович-молодший покинув територію України. Перебуває у санкційних списках України, Євросоюзу, США, Великої Британії та інших країн.