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РосЗМІ: Син Януковича отримав російське громадянство 

Олена ІвашківЧетвер, 24 жовтня 2024, 06:53
РосЗМІ: Син Януковича отримав російське громадянство 
Олександр Янукович, фото з відкритих джерел

Олександр Янукович, син колишнього президента України Віктора Януковича, отримав російське громадянство.

Джерело: про це свідчать документи, які є в розпорядженні російського пропагандистського видання "РИА Новости"

Деталі: Як випливає з документів, Олександр Янукович займається в Росії бізнесом - 10 років тому він зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію. 

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Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансово-промисловими групами.

Передісторія: 

  • У березні 2015 року в Росії у віці 33 років загинув молодший син екс-президента України Віктор Янукович. Янукович-молодший їздив по кризі, провалився разом з автомобілем та втопився на озері Байкал.
  • 51-річний Олександр Янукович в Україні займався бізнесом, заснував банк ПАО "Всеукраїниський банк розвитку", працював заступником генерального директора ТОВ "Донбаснафтопродукт".
  • У 2013 році журнал "Кореспондент" оцінив статки Олександра Януковича у $510 млн.
  • У лютому 2014 року Янукович-молодший покинув територію України. Перебуває у санкційних списках України, Євросоюзу, США, Великої Британії та інших країн.

Янукович
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