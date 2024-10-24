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РосСМИ: Сын Януковича получил российское гражданство

Алена ИвашкивЧетверг, 24 октября 2024, 06:53
РосСМИ: Сын Януковича получил российское гражданство
Александр Янукович, фото из открытых источников

Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, получил российское гражданство.

Источник: об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении российского пропагандистского издания "РИА Новости"

Детали: Как следует из документов, Александр Янукович занимается в России бизнесом - 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию.

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Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.

Предыстория:

  • В марте 2015 года в России в возрасте 33 лет погиб младший сын экс-президента Украины Виктор Янукович. Янукович-младший ездил по льду, провалился вместе с автомобилем и утонул на озере Байкал.
  • 51-летний Александр Янукович в Украине занимался бизнесом, основал банк ПАО "Всеукраинский банк развития", работал заместителем генерального директора ООО "Донбасснефтепродукт".
  • В 2013 году журнал "Корреспондент" оценил состояние Александра Януковича в $510 млн.
  • В феврале 2014 года Янукович-младший покинул территорию Украины. Находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

Янукович
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