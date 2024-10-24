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У Польщі затримали групу, яка переправляла мігрантів через кордон, серед організаторів – українці

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 24 жовтня 2024, 09:23
У Польщі затримали групу, яка переправляла мігрантів через кордон, серед організаторів – українці
Фото: RMF24

Польські прикордонники разом із Європолом затримали 11 організаторів незаконного перетину польського кордону з Білорусі. 

Джерело: RMF24, "Європейська правда"

Деталі: Співробітники Підляського прикордонного відділу затримали 11 організаторів нелегальної міграції, що діяли на території Польщі. Операція проводилася у співпраці з Європолом.

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В операції брали участь близько 120 прикордонників та представників Європолу.

Затримані були причетні до організації переправлення мігрантів з території Росії та Білорусі до країн Західної Європи.

Як передає видання, у рамках операції було проведено обшуки в 11 помешканнях та понад десятку транспортних засобів, якими користувалися затримані. Під час цього правоохоронці вилучили засоби зв'язку, комп'ютери, документи та 80 000 злотих готівкою.

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11 затриманим, серед яких були громадяни України, Білорусі, Польщі та Росії, були пред'явлені звинувачення в організації перетину кордону Польщі іншими особами всупереч закону. Шістьох людей було попередньо заарештовано.

Як з'ясував журналіст видання, група відповідальна за нелегальне перевезення щонайменше 600 мігрантів з білоруського кордону до Західної Європи.

У більшості випадків роль затриманих чоловіків полягала у пошуку кур'єрів на території Польщі, які перевозили нелегальних мігрантів з району кордону з Білоруссю до кордону з Німеччиною.

Як розповіли журналісти, в одному з випадків громадянин Росії, який керував компанією з прокату автомобілів, вербував кур'єрів і надавав їм автомобілі для перевезення нелегальних мігрантів.

Як зазначило видання, з початку року співробітники Підляського прикордонного відділу вже затримали 321 організатора нелегальної міграції, а до 66 з них суди застосували тимчасові арешти. 

У рамках співпраці з Європолом на території Підляського відділу Прикордонної служби вже кілька місяців працюють представники Агентства Європейського Союзу з питань співпраці правоохоронних органів.

Нагадаємо:

  • Уряд Польщі 15 жовтня схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів  через міграційний тиск режиму Лукашенка на кордоні.
  • Нещодавно стало відомо, що у другій половині наступного року на польсько-білоруському кордоні з'являться нові підрозділи Прикордонної служби, спеціально підготовлені для фізичного і безпосереднього захисту кордону.
  • 17 жовтня лідери держав-членів ЄС висловили солідарність із Польщею в питанні протидії нелегальним мігрантам, а також рішучість щодо забезпечення ефективного контролю над зовнішніми кордонами ЄС.

Польщакордонукраїнці
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