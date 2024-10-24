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В Польше задержали группу, которая переправляла мигрантов через границу, среди организаторов – украинцы

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоЧетверг, 24 октября 2024, 09:23
В Польше задержали группу, которая переправляла мигрантов через границу, среди организаторов – украинцы
Фото: RMF24

Польские пограничники вместе с Европолом задержали 11 организаторов незаконного пересечения польской границы из Беларуси.

Источник: RMF24, "Европейская правда"

Детали: Сотрудники Подляского пограничного отдела задержали 11 организаторов нелегальной миграции, действовавших на территории Польши. Операция проводилась в сотрудничестве с Европолом.

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В операции принимали участие около 120 пограничников и представителей Европола.

Задержанные были причастны к организации переправки мигрантов с территории России и Беларуси в страны Западной Европы.

Как передает издание, в рамках операции были проведены обыски в 11 помещениях и более десятка транспортных средств, которыми пользовались задержанные. Во время этого правоохранители изъяли средства связи, компьютеры, документы и 80 000 злотых наличными.

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11 задержанным, среди которых были граждане Украины, Беларуси, Польши и России, были предъявлены обвинения в организации пересечения границы Польши другими лицами вопреки закону. Шесть человек были предварительно арестованы.

Как выяснил журналист издания, группа ответственна за нелегальную перевозку по меньшей мере 600 мигрантов с белорусской границы в Западную Европу.

В большинстве случаев роль задержанных мужчин заключалась в поиске курьеров на территории Польши, которые перевозили нелегальных мигрантов из района границы с Беларусью до границы с Германией.

Как рассказали журналисты, в одном из случаев гражданин России, который руководил компанией по прокату автомобилей, вербовал курьеров и предоставлял им автомобили для перевозки нелегальных мигрантов.

Как отметило издание, с начала года сотрудники Подляского пограничного отдела уже задержали 321 организатора нелегальной миграции, а к 66 из них суды применили временные аресты.

В рамках сотрудничества с Европолом на территории Подляского отдела Пограничной службы уже несколько месяцев работают представители Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества правоохранительных органов.

Напомним:

  • Правительство Польши 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов из-за миграционного давления режима Лукашенко на границе.
  • Недавно стало известно, что во второй половине следующего года на польско-белорусской границе появятся новые подразделения Пограничной службы, специально подготовленные для физической и непосредственной защиты границы.
  • 17 октября лидеры государств-членов ЕС выразили солидарность с Польшей в вопросе противодействия нелегальным мигрантам, а также решимость по обеспечению эффективного контроля над внешними границами ЕС.

Польшаграницаукраинцы
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