В Польше задержали группу, которая переправляла мигрантов через границу, среди организаторов – украинцы
Польские пограничники вместе с Европолом задержали 11 организаторов незаконного пересечения польской границы из Беларуси.
Источник: RMF24, "Европейская правда"
Детали: Сотрудники Подляского пограничного отдела задержали 11 организаторов нелегальной миграции, действовавших на территории Польши. Операция проводилась в сотрудничестве с Европолом.
В операции принимали участие около 120 пограничников и представителей Европола.
Задержанные были причастны к организации переправки мигрантов с территории России и Беларуси в страны Западной Европы.
Как передает издание, в рамках операции были проведены обыски в 11 помещениях и более десятка транспортных средств, которыми пользовались задержанные. Во время этого правоохранители изъяли средства связи, компьютеры, документы и 80 000 злотых наличными.
11 задержанным, среди которых были граждане Украины, Беларуси, Польши и России, были предъявлены обвинения в организации пересечения границы Польши другими лицами вопреки закону. Шесть человек были предварительно арестованы.
Как выяснил журналист издания, группа ответственна за нелегальную перевозку по меньшей мере 600 мигрантов с белорусской границы в Западную Европу.
В большинстве случаев роль задержанных мужчин заключалась в поиске курьеров на территории Польши, которые перевозили нелегальных мигрантов из района границы с Беларусью до границы с Германией.
Как рассказали журналисты, в одном из случаев гражданин России, который руководил компанией по прокату автомобилей, вербовал курьеров и предоставлял им автомобили для перевозки нелегальных мигрантов.
Как отметило издание, с начала года сотрудники Подляского пограничного отдела уже задержали 321 организатора нелегальной миграции, а к 66 из них суды применили временные аресты.
В рамках сотрудничества с Европолом на территории Подляского отдела Пограничной службы уже несколько месяцев работают представители Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества правоохранительных органов.
Напомним:
- Правительство Польши 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов из-за миграционного давления режима Лукашенко на границе.
- Недавно стало известно, что во второй половине следующего года на польско-белорусской границе появятся новые подразделения Пограничной службы, специально подготовленные для физической и непосредственной защиты границы.
- 17 октября лидеры государств-членов ЕС выразили солидарность с Польшей в вопросе противодействия нелегальным мигрантам, а также решимость по обеспечению эффективного контроля над внешними границами ЕС.