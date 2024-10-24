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Фінляндія закрила два КПП на кордоні з Росією назавжди

Ірина Балачук, Уляна КричковськаЧетвер, 24 жовтня 2024, 10:19
Фінляндія закрила два КПП на кордоні з Росією назавжди
Фото ілюстративне з сайту Yle

Прикордонна служба Фінляндії назавжди закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксанському районі "Інарі" і "Паріккала" – там уже знімають вказівники.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на суспільний мовник Yle

Деталі: Видання нагадує, що рух через "Інарі" був закритий з 1 листопада 2021 року, а через "Паріккала" – з 19 квітня 2022 року. Такі рішення тоді прийняли через обмеження на експорт російської деревини.  

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Пряма мова заступника командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонена: "Рішення жодним чином не змінює поточну ситуацію і не вплине на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі".  

Деталі: Повідомляється, що рішення про закриття тимчасових пунктів перетину кордону прийняли одноголосно в жовтні начальники фінської та російської прикордонних служб.

Наразі Фінляндії потрібно буде внести зміни до урядової постанови про пункти перетину кордону, щоб ліквідувати пункти пропуску "Паріккала" та "Інарі".

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Прикордонники вже почали знімати знаки, що вказують на пункти перетину кордону.

Зазначається, що відкриття тимчасових КПП можливе в майбутньому, бо це регламентується угодою про пункти перетину кордону між Фінляндією та Росією.

Передісторія:

ФінляндіяРосіякордон
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