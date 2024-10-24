Фінляндія закрила два КПП на кордоні з Росією назавжди
Прикордонна служба Фінляндії назавжди закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксанському районі "Інарі" і "Паріккала" – там уже знімають вказівники.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на суспільний мовник Yle
Деталі: Видання нагадує, що рух через "Інарі" був закритий з 1 листопада 2021 року, а через "Паріккала" – з 19 квітня 2022 року. Такі рішення тоді прийняли через обмеження на експорт російської деревини.
Пряма мова заступника командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонена: "Рішення жодним чином не змінює поточну ситуацію і не вплине на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі".
Деталі: Повідомляється, що рішення про закриття тимчасових пунктів перетину кордону прийняли одноголосно в жовтні начальники фінської та російської прикордонних служб.
Наразі Фінляндії потрібно буде внести зміни до урядової постанови про пункти перетину кордону, щоб ліквідувати пункти пропуску "Паріккала" та "Інарі".
Прикордонники вже почали знімати знаки, що вказують на пункти перетину кордону.
Зазначається, що відкриття тимчасових КПП можливе в майбутньому, бо це регламентується угодою про пункти перетину кордону між Фінляндією та Росією.
Передісторія:
- Уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.
- Напередодні повідомляли, що у фінському Ваалімаа вже частково споруджено паркан на східному кордоні з Росією.