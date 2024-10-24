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Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией навсегда

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяЧетверг, 24 октября 2024, 10:19
Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией навсегда
Фото иллюстративное с сайта Yle

Пограничная служба Финляндии навсегда закрыла временные пункты пересечения границы в Лиексанском районе "Инари" и "Париккала" – там уже снимают указатели.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на общественный вещатель Yle

Детали: Издание напоминает, что движение через "Инари" было закрыто с 1 ноября 2021 года, а через "Париккала" – с 19 апреля 2022 года. Такие решения тогда приняли из-за ограничений на экспорт российской древесины. 

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Прямая речь заместителя командующего пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонена: "Решение никоим образом не меняет текущую ситуацию и не повлияет на местных жителей. Это было окончательное решение о закрытии пункта пропуска "Инари". 

Детали: Сообщается, что решения о закрытии временных пунктов пересечения границы приняли единогласно в октябре начальники финской и российской пограничных служб.

Сейчас Финляндии нужно будет внести изменения в правительственное постановление о пунктах пересечения границы, чтобы ликвидировать пункты пропуска "Париккала" и "Инари".

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Пограничники уже начали снимать знаки, указывающие на пункты пересечения границы.

Отмечается, что открытие временных КПП возможно в будущем, потому что это регламентируется соглашением о пунктах пересечения границы между Финляндией и Россией.

Предыстория:

ФинляндияРосcияграница
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