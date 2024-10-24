Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

1000 літрів дизпального в обмін на відстрочку від мобілізації: на Тернопільщині затримали військкома

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 жовтня 2024, 11:41
1000 літрів дизпального в обмін на відстрочку від мобілізації: на Тернопільщині затримали військкома
Сергій Янчецький. фото Байковецької громади

Начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки арештували за підозрою в хабарництві.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, Тернопільський обласний ТЦК СП у Facebook, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про Сергія Янчецького.

Реклама:

Затримання відбулося 21 жовтня. Наразі суд арештував Янчецького із правом внесення понад 240 тисяч гривень застави, а також відсторонив його від виконання службових обов'язків, повідомляє прокуратура.

 

За даними слідства, 45-річний полковник вимагав від військовозобов’язаного підприємця неправомірну вигоду у вигляді талонів на 1000 літрів дизельного палива, що еквівалентно 1000 доларів США, за вирішення питання щодо надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову, пояснюють у ДБР.

РЕКЛАМА:

Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар – талони на одну тисячу літрів дизельного пального.

Працівники ДБР затримали посадовця після отримання талонів на пальне. В його авто було виявлено та вилучено крім талонів, 13 тис. доларів США та 73 тис. грн готівкою.

 

Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину.

Військкому повідомлено по підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Що передувало: За даними Zaxid.net, у липні 2024 року керівника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили п'яним за кермом під час комендантської години. Патрульні поліцейські запропонували Янчецькому пройти тест на сп’яніння і пристрій "Драгер" показав 1,41 проміле. На військового склали протокол про адміністративне правопорушення.

ТЦКкорупціяхабарТернопільська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Спротив": Найманці з КНДР почали злагодження на Курщині

Зеленський вперше прибув до Ісландії: братиме участь у саміті нордичних лідерів

"Мільйон доларів і елітний автопарк": у справі Голосіївського ТЦК суд обрав запобіжні заходи

У Львові дозволять Bolt та Uklon працювати в комендантську годину

НАТО підтверджує присутність солдат КНДР у Курській області РФ

В Офісі президента ще шукають заміну Костіну: знайти "незашквареного" проблематично – джерела

Усі новини...
ТЦК
У Полтаві у пункті збору знайшли повішеним військовозобов’язаного: в ОТЦК кажуть – суїцид
У Запоріжжі представник ТЦК стріляв у повітря під час конфлікту з мешканцем
У ЗСУ пригрозили блогерам і медіа кримінальними справами за "спекуляції" щодо ТЦК
Останні новини
18:13
Пентагон: Солдатів КНДР перекинули ближче до України, можуть вступити у бій за кілька тижнів
18:02
У Бразилії масова бійка футбольних фанатів закінчилася трагедією – людина згоріла заживо
18:00
фотоВчені відтворили обличчя суданської принцеси, похованої понад 2,5 тисячі років тому
17:52
Apple анонсувала iMac з чипом M4, оновленою вебкамерою та Apple Intelligence
17:35
Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві не змогли продати
17:32
Рівненський зоопарк пояснив, як на території заводу з утилізації опинилася мертва левиця
17:26
Порівняно з 2022 роком кількість українців, які вірять у швидкий вступ до ЄС, знизилася в рази
17:20
Німеччина позбавить частину сонячних електростанцій державних субсидій
17:19
Британія покарала російські дезінформаційні агентства
17:10
"Спротив": Найманці з КНДР почали злагодження на Курщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: