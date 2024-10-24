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1000 литров дизтоплива в обмен на отсрочку от мобилизации: на Тернопольщине задержан военком

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 октября 2024, 11:41
1000 литров дизтоплива в обмен на отсрочку от мобилизации: на Тернопольщине задержан военком
Сергей Янчецкий. фото Байковецкой общины

Начальника Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки арестовали по подозрению во взяточничестве.

Источник: Государственное бюро расследований, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, Тернопольский областной ТЦК СП в Facebook, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о Сергее Янчецком.

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Задержание произошло 21 октября. Суд арестовал Янчецкого с правом внесения более 240 тысяч гривен залога, а также отстранил его от исполнения служебных обязанностей, сообщает прокуратура.

 

По данным следствия, 45-летний полковник требовал от военнообязанного предпринимателя неправомерную выгоду в виде талонов на 1000 литров дизельного топлива, что эквивалентно 1000 долларов США, за решение вопроса о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Коммерсант сейчас впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья, поэтому имеет законное право получить отсрочку от призыва, объясняют в ГБР. Однако военком предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку - талоны на одну тысячу литров дизельного топлива.

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Работники ГБР задержали чиновника после получения талонов на топливо. В его авто было обнаружено и изъято кроме талонов, 13 тыс. долларов США и 73 тыс. грн наличными.

 

Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также были изъяты топливные карточки на более одной тысячи литров дизеля и бензина.

Военкому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Что предшествовало: По данным Zaxid.net, в июле 2024 года руководителя Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили пьяным за рулем во время комендантского часа. Патрульные полицейские предложили Янчецкому пройти тест на опьянение и устройство "Драгер" показал 1,41 промилле. На военного составили протокол об административном правонарушении.

ТЦКкоррупциявзяткаТернопольская область
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