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В Україні до кінця тижня буде тепло

Ірина БалачукЧетвер, 24 жовтня 2024, 13:48
В Україні до кінця тижня буде тепло
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується тепла і суха погода, лише на сході 25 жовтня місцями невеликий дощ.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "25-27 жовтня переважно без опадів, лише вдень 25 жовтня у східних областях невеликий дощ.

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В п'ятницю в західних, Житомирській, Вінницькій областях та у північно-східній частині, у вихідні в більшості областей країни вночі та вранці місцями туман".

Деталі: 25 жовтня у Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями невеликі дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі 0-7° тепла, вдень 9-16° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

У Києві у п’ятницю без опадів, вночі 5-7° тепла, вдень до +13°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.   

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Погода 25 жовтня
Скриншот з meteo.gov.ua

26 жовтня без опадів, вночі 2-7° тепла, на заході і на сході країни місцями 0-2° морозу; вдень 9-16° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

У Києві в суботу без опадів, вночі 5-7° тепла, вдень до +13°. Вітер південний, 3-8 м/с. 

 
Погода 26 жовтня 
Скриншот з meteo.gov.ua

27 жовтня в Україні опади не прогнозують, вночі 2-7° тепла, на заході і на сході країни місцями 0-2° морозу; вдень 9-16° тепла, на Закарпатті і на Прикарпатті до +19°. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

У Києві в неділю без опадів, вночі 5-7° тепла, вдень до +12-14°. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. 

 
Погода 27 жовтня 
Скриншот з meteo.gov.ua

погода
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