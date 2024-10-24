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В Украине до конца недели будет тепло  

Ирина БалачукЧетверг, 24 октября 2024, 13:48
В Украине до конца недели будет тепло  
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая и сухая погода, только на востоке 25 октября местами небольшой дождь.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "25-27 октября преимущественно без осадков, лишь днем 25 октября в восточных областях небольшой дождь.

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В пятницу в западных, Житомирской, Винницкой областях и в северо-восточной части, в выходные в большинстве областей страны ночью и утром местами туман".

Детали: 25 октября в Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью 0-7° тепла, днем 9-16° тепла. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков, ночью 5-7° тепла, днем до +13°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

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Погода 25 октября 
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26 октября без осадков, ночью 2-7° тепла, на западе и на востоке страны местами 0-2° мороза; днем 9-16° тепла. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

В Киеве в субботу без осадков, ночью 5-7° тепла, днем до +13°. Ветер южный, 3-8 м/с.

 
Погода 26 октября
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27 октября в Украине осадки не прогнозируют, ночью 2-7° тепла, на западе и на востоке страны местами 0-2° мороза; днем 9-16° тепла, на Закарпатье и на Прикарпатье до +19°. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью 5-7° тепла, днем до +12-14°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. 

 
Погода 27 октября 
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