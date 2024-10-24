Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 жовтня 2024, 14:01
Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК
фото прокуратури

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, Офіс генпрокурора, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно Бюро: "Під час обшуків у них виявили понад 1,2 млн доларів США готівкою та елітний автопарк".

Реклама:
 
 

Деталі: За словами джерела "Української правди", серез затриманих – начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Михайло Ведмідь та колишній голова ВЛК Володимир Приходько, який уже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

За даними слідства, працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала "послуги" чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу.

Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК.

РЕКЛАМА:

"Клієнтам" виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.

Також виявили та вилучили понад 1,2 млн доларів США та 45 тисяч євро готівки. Крім того, було вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю більше 100 тис доларів США кожен, додають правоохоронці.

 

Фігурантам повідомили про підозру в організації, виконавстві та пособництві проханні та одержанні ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням. Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що паралельно в цьому ж військкоматі виявили ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон.

Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 
 

ТЦКкорупціяДБРОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється, фото, відеоРосіяни атакували центр Харкова КАБами: пошкоджена будівля Держпрому, 6 постраждалих

Зеленський: Не чув, щоб Трамп казав про скорочення підтримки Україні

Стабпункти поблизу зон бойових дій посилять фаховими медиками – Генштаб

футболПерша номінація України за 18 років. Довбик посів 29 місце у голосуванні за "Золотий м'яч"

Пентагон: Солдатів КНДР перекинули ближче до України, можуть вступити у бій за кілька тижнів

Зеленський вперше прибув до Ісландії: братиме участь у саміті нордичних лідерів

Усі новини...
У Конгресі закликають розглянути "прямі воєнні дії", якщо солдати КНДР ввійдуть в Україну
До 35% зросла частка українців, які хочуть переговорів з Росією вже зараз – опитування
Росіяни обстріляли Покровський район на Донеччині: 3 загиблих
У Байдена пояснили, чому США проти дальніх ударів вглиб Росії – Fox News
Останні новини
22:42
Мбаппе та Кейн стали володарями трофею Герда Мюллера
22:25
оновлюється, фото, відеоРосіяни атакували центр Харкова КАБами: пошкоджена будівля Держпрому, 6 постраждалих
22:24
оновленоРосіяни атакували Кривий Ріг ракетою, 10 людей поранені
22:10
Швеція оголосила додатковий пакет військової підтримки України на 63 млн євро
22:08
Ламін Ямал став найкращим молодим футболістом світу за версією France Football
22:04
Зеленський: Не чув, щоб Трамп казав про скорочення підтримки Україні
22:01
Президентка Швейцарії підтримує зняття заборони на реекспорт зброї Україні
21:42
Зеленський: Іран ще не надав Росії ракети, але перемовини про це тривають
21:31
футболМадридський "Реал" вирішив бойкотувати церемонію нагородження "Золотий м'яч"
21:21
Міністри 13 держав ЄС критикують "передчасний візит" Орбана в Грузію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: