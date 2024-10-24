Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, Офіс генпрокурора, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно Бюро: "Під час обшуків у них виявили понад 1,2 млн доларів США готівкою та елітний автопарк".

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Деталі: За словами джерела "Української правди", серез затриманих – начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Михайло Ведмідь та колишній голова ВЛК Володимир Приходько, який уже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

За даними слідства, працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала "послуги" чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу.

Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК.

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"Клієнтам" виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.

Також виявили та вилучили понад 1,2 млн доларів США та 45 тисяч євро готівки. Крім того, було вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю більше 100 тис доларів США кожен, додають правоохоронці.

Фігурантам повідомили про підозру в організації, виконавстві та пособництві проханні та одержанні ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням. Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що паралельно в цьому ж військкоматі виявили ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон.

Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.