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Миллион долларов наличных и элитный автопарк: в Киеве задержали трех работников ТЦК

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 октября 2024, 14:01
Миллион долларов наличных и элитный автопарк: в Киеве задержали трех работников ТЦК
фото прокуратуры

Работники ГБР задержали трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева и трех гражданских лиц, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, Офис генпрокурора, источник УП в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн долларов США наличными и элитный автопарк".

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Детали: По словам источника "Украинской правды", среди задержанных - начальник отделения воинского учета и бронирования сержантов и солдат запаса Михаил Ведмидь и бывший председатель ВВК Владимир Приходько, который уже имел подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы.

По данным следствия, работники РТЦК, а также председатель военно-врачебной комиссии этого же района создали преступную группу, которая предоставляла "услуги" мужчинам, которые не имели желания проходить военную службу.

Организовал группу гражданский, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в РТЦК.

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"Клиентам" изготавливали пакет военно-учетных документов по их снятию и исключению с воинского учета. Цена пакета составляла от 2 до 15 тысяч долларов США.

Во время обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с воинского учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.

Также обнаружили и изъяли более 1,2 млн долларов США и 45 тысяч евро наличных. Кроме того, было изъято 11 автомобилей премиум-класса стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, добавляют правоохранители.

 

Фигурантам сообщили о подозрении в организации, исполнительстве и пособничестве в просьбе и получении ими неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, соединенной с вымогательством. Суд просят избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что параллельно в этом же военкомате обнаружили еще двух работников, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фальшивые данные, которые позволяли уклоняться от военной службы и выехать за границу.

Им также сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
 

ТЦКкоррупцияГБРОфис генпрокурора
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