Bloomberg: США просять G7 розглянути запровадження санкцій на російський паладій і титан
США звернулися до союзників з "Групи семи" з проханням розглянути можливість запровадження санкцій щодо російського паладію і титану.
Джерело: Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, повідомляє "Європейська правда".
Деталі: Посадовці адміністрації Байдена обговорили можливість запровадження санкцій під час зустрічі заступників міністрів фінансів країн G7 22 жовтня у Вашингтоні. Фінансові посадовці з усього світу зібралися у столиці США на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку.
За словами співрозмовника, США висунули ідею ініціювати розмови про подальше ослаблення російської економіки.
Паладій є ключовим компонентом для виробництва комп'ютерних чіпів і каталізаторів для автомобілів, а титан використовується у виробництві літаків і медичних імплантатів.
Одна з головних проблем полягає в тому, що Європа залежить від цих металів і в минулому не виявляла особливого інтересу до їх видобутку.
Передісторія:
- США вже внесли російський титан до чорного списку, але ці метали є ключовими компонентами і західні уряди остерігаються припиняти поставки з РФ, побоюючись потрясінь на світових ринках і руйнування ланцюжків поставок.
- Західні країни вже давно не можуть визначитися зі своїм підходом до санкцій щодо металів проти Росії. У грудні ціна на паладій зросла на 12% на спекуляціях, що цей метал може стати наступним у черзі на обмеження після того, як Британія запровадила санкції на купівлю деяких російських металів.
- Раніше цього року США і Британія запровадили обмеження на торгівлю російським алюмінієм, міддю і нікелем.