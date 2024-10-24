Bloomberg: США просять G7 розглянути запровадження санкцій на російський паладій і титан

США звернулися до союзників з "Групи семи" з проханням розглянути можливість запровадження санкцій щодо російського паладію і титану.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Посадовці адміністрації Байдена обговорили можливість запровадження санкцій під час зустрічі заступників міністрів фінансів країн G7 22 жовтня у Вашингтоні. Фінансові посадовці з усього світу зібралися у столиці США на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

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За словами співрозмовника, США висунули ідею ініціювати розмови про подальше ослаблення російської економіки.

Паладій є ключовим компонентом для виробництва комп'ютерних чіпів і каталізаторів для автомобілів, а титан використовується у виробництві літаків і медичних імплантатів.

Одна з головних проблем полягає в тому, що Європа залежить від цих металів і в минулому не виявляла особливого інтересу до їх видобутку.

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