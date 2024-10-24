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Bloomberg: США просят G7 рассмотреть введение санкций на российский палладий и титан

Кристина Бондарева, Иван ДьяконовЧетверг, 24 октября 2024, 14:54
Bloomberg: США просят G7 рассмотреть введение санкций на российский палладий и титан
Фото: Getty Images

США обратились к союзникам из "Группы семи" с просьбой рассмотреть возможность введения санкций в отношении российского палладия и титана.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, сообщает "Европейская правда".

Детали: Чиновники администрации Байдена обсудили возможность введения санкций во время встречи заместителей министров финансов стран G7 22 октября в Вашингтоне. Финансовые чиновники со всего мира собрались в столице США на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка. 

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По словам собеседника, США выдвинули идею инициировать разговоры о дальнейшем ослаблении российской экономики.

Палладий является ключевым компонентом для производства компьютерных чипов и катализаторов для автомобилей, а титан используется в производстве самолетов и медицинских имплантатов. 

Одна из главных проблем заключается в том, что Европа зависит от этих металлов и в прошлом не проявляла особого интереса к их добыче.

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Предыстория:

  • США уже внесли российский титан в черный список, но эти металлы являются ключевыми компонентами и западные правительства остерегаются прекращать поставки из РФ, опасаясь потрясений на мировых рынках и разрушения цепочек поставок.
  • Западные страны уже давно не могут определиться со своим подходом к санкциям в отношении металлов против России. В декабре цена на палладий выросла на 12% на спекуляциях, что этот металл может стать следующим в очереди на ограничения после того, как Британия ввела санкции на покупку некоторых российских металлов.
  • Ранее в этом году США и Британия ввели ограничения на торговлю российским алюминием, медью и никелем.

санкцииСШАРосcия
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