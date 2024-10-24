Bloomberg: США просят G7 рассмотреть введение санкций на российский палладий и титан

США обратились к союзникам из "Группы семи" с просьбой рассмотреть возможность введения санкций в отношении российского палладия и титана.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, сообщает "Европейская правда".

Детали: Чиновники администрации Байдена обсудили возможность введения санкций во время встречи заместителей министров финансов стран G7 22 октября в Вашингтоне. Финансовые чиновники со всего мира собрались в столице США на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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По словам собеседника, США выдвинули идею инициировать разговоры о дальнейшем ослаблении российской экономики.

Палладий является ключевым компонентом для производства компьютерных чипов и катализаторов для автомобилей, а титан используется в производстве самолетов и медицинских имплантатов.

Одна из главных проблем заключается в том, что Европа зависит от этих металлов и в прошлом не проявляла особого интереса к их добыче.

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