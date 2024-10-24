Порушник подзвонив прикордонникам, бо дорогою в Угорщину ледь не втопився в болоті
Біля кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону врятували порушника, який під час спроби незаконного перетину кордону заблукав та ледь не втопився у болоті.
Джерело: Держприкордонслужба
Деталі: В ніч на 24 жовтня на гарячу телефонну лінію ДПСУ звернувся 29-річний житель Івано-Франківщини та розпочав розмову зі слів: "Доброї ночі, я хочу здатися прикордонникам". Чоловік зізнався, що намагався поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину.
Як з’ясувалося, він заблукав у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися.
За координатами, які надав порушник, прикордонники з’ясували, що він перебуває на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби "Горонглаб".
Невдовзі група реагування знайшла чоловіка. Прикарпатець вскочив у канал Чаронда та не зміг самотужки вибратися з болотистої місцевості.
Прикордонники дістали порушника з води. Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ, забезпечили сухим одягом та надали можливість висушити взуття і особисті речі.
Тепер порушнику доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України, додають у ДПСУ.