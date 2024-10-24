Порушник подзвонив прикордонникам, бо дорогою в Угорщину ледь не втопився в болоті

Біля кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону врятували порушника, який під час спроби незаконного перетину кордону заблукав та ледь не втопився у болоті.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: В ніч на 24 жовтня на гарячу телефонну лінію ДПСУ звернувся 29-річний житель Івано-Франківщини та розпочав розмову зі слів: "Доброї ночі, я хочу здатися прикордонникам". Чоловік зізнався, що намагався поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину.

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Як з’ясувалося, він заблукав у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися.

За координатами, які надав порушник, прикордонники з’ясували, що він перебуває на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби "Горонглаб".

Невдовзі група реагування знайшла чоловіка. Прикарпатець вскочив у канал Чаронда та не зміг самотужки вибратися з болотистої місцевості.

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Прикордонники дістали порушника з води. Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ, забезпечили сухим одягом та надали можливість висушити взуття і особисті речі.

Тепер порушнику доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України, додають у ДПСУ.