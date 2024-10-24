Нарушитель позвонил пограничникам, потому что по дороге в Венгрию едва не утонул в болоте

Возле границы с Венгрией пограничники Мукачевского отряда спасли нарушителя, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и едва не утонул в болоте.

Источник: Госпогранслужба

Детали: В ночь на 24 октября на горячую телефонную линию ГПСУ обратился 29-летний житель Ивано-Франковской области и начал разговор со слов: "Доброй ночи, я хочу сдаться пограничникам". Мужчина признался, что пытался вне пунктов пропуска попасть в Венгрию.

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Как выяснилось, он заблудился в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться.

По координатам, которые предоставил нарушитель, пограничники выяснили, что он находится на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы "Горонглаб".

Вскоре группа реагирования нашла мужчину. Прикарпатец попал в канал Чаронда и не смог самостоятельно выбраться из болотистой местности.

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Пограничники достали нарушителя из воды. Мужчину доставили в пограничное подразделение, обеспечили сухой одеждой и предоставили возможность высушить обувь и личные вещи.

Теперь нарушителю придется ответить перед судом за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины, добавляют в ГПСУ.