У Байдена пояснили, чому США проти дальніх ударів вглиб Росії – Fox News

Розвідка США та Пентагон вважають, що дозвіл Україні завдавати дальніх ударів по території РФ принесе Києву більше проблем, ніж переваг.

Джерело: посадовець адміністрації Джо Байдена у коментарі Fox News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника телеканалу, аналіз розвідки та Міністерства оборони США показав, що дозвіл на далекобійні удари "не матиме стратегічного впливу і не змінить хід війни".

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Одна з причин, які наводить Fox News, – передислокація понад 90% російських літаків за межі дальності ракет ATACMS у 300 кілометрів. Інша полягає в тому, що в України мало цих ракет, а на складах армії США доступних засобів лишилось мало.

Також співрозмовник телеканалу зазначив, що Росія є "ядерною державою, здатною зробити дуже погані речі як Україні, так і США", маючи на увазі хвилю диверсій, про які стало відомо за останні місяці.

"Було б безвідповідально, якби ми не брали до уваги те, що може зробити Росія", – зазначив посадовець Білого дому.

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Він водночас наголосив, що занепокоєння щодо ескалації – не єдиний фактор, який визначає рішення Джо Байдена. У разі зміни політики, за оцінками американської розвідки, Росія просто передислокує всі засоби за межами досяжності ATACMS.

Україна стверджує, що ракети дальнього радіуса дії можуть запобігти використанню Росією керованих авіаційних бомб. Низка американських законодавців посилили тиск на Байдена з метою розблокування ракетного потенціалу дальнього радіуса дії.

Минулого місяця президент США натякав на можливість зняття відповідних обмежень на застосування далекобійної зброї Україною, сказавши, що його адміністрація "працює над цим питанням".

Водночас шеф Пентагону Ллойд Остін став на захист американських обмежень на далекобійні удари західною зброєю для України і наполягав на тому, що вона може перемогти Росію навіть без такого потенціалу.