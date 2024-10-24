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У Байдена объяснили, почему США против дальних ударов вглубь России – Fox News

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 24 октября 2024, 16:47
У Байдена объяснили, почему США против дальних ударов вглубь России – Fox News
фото: Getty Images

Разведка США и Пентагон считают, что разрешение Украине наносить дальние удары по территории РФ принесет Киеву больше проблем, чем преимуществ.

Источник: чиновник администрации Джо Байдена в комментарии Fox News, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника телеканала, анализ разведки и Министерства обороны США показал, что разрешение на дальнобойные удары "не будет иметь стратегического влияния и не изменит ход войны".

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Одна из причин, которые приводит Fox News, – передислокация более 90% российских самолетов за пределы дальности ракет ATACMS в 300 километров. Другая заключается в том, что у Украины мало этих ракет, а на складах армии США доступных средств осталось мало.

Также собеседник телеканала отметил, что Россия является "ядерной державой, способной сделать очень плохие вещи как Украине, так и США", имея в виду волну диверсий, о которых стало известно за последние месяцы.

"Было бы безответственно, если бы мы не принимали во внимание то, что может сделать Россия", – отметил чиновник Белого дома.

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Он одновременно подчеркнул, что беспокойство об эскалации – не единственный фактор, который определяет решение Джо Байдена. В случае изменения политики, по оценкам американской разведки, Россия просто передислоцирует все средства за пределами досягаемости ATACMS.

Украина утверждает, что ракеты дальнего радиуса действия могут предотвратить использование Россией управляемых авиационных бомб. Ряд американских законодателей усилили давление на Байдена с целью разблокирования ракетного потенциала дальнего радиуса действия.

В прошлом месяце президент США намекал на возможность снятия соответствующих ограничений на применение дальнобойного оружия Украиной, сказав, что его администрация "работает над этим вопросом".

В то же время шеф Пентагона Ллойд Остин встал на защиту американских ограничений на дальнобойные удары западным оружием для Украины и настаивал на том, что она может победить Россию даже без такого потенциала.

СШАУкраинаРосcиявойна
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