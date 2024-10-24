Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала блогера та військову, які зливали ворогу дані про ЗСУ

Анастасія ПроцЧетвер, 24 жовтня 2024, 16:54
СБУ затримала блогера та військову, які зливали ворогу дані про ЗСУ
фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили радіотелеграфістку та блогера, які збирали та передавали ворогу координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів на Харківщині.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, однією з інформаторок є 35-річна радіотелеграфістка Національної гвардії України. У липні 2024 року вона добровільно налагодила постійний зв’язок з представником ФСБ РФ.

Реклама:

Під час особистого листування жінка передавала агенту відомості про дислокації підрозділів українських військ, які задіяні у боротьбі з окупантами на Харківщині та прилеглих територіях.

 
фото: СБУ

Крім того, вона особисто обходила місто, приховано фіксуючи розташування захисників.

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ. Там зловмисник викладав інформацію про позиції ЗСУ поблизу прифронтового райцентру. Він також закликав своїх підписників долучатися до збору та поширення таких даних, що допомагали ворогу планувати атаки та спроби прориву на Куп’янському напрямку.

РЕКЛАМА:
 
фото: СБУ

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності. Служба безпеки України повідомила обом про підозру, а суд залишив їх під вартою без права внесення

Харківська областьколаборанти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено. фото, відеоРосіяни влучили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: загинула дитина, 30 людей постраждали

фото, відеоУ Києві підпалили три відділення "Укрпошти": поліція затримала студента коледжу

США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу РФ з обходом обмежень

Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови

ЄС чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону "Єдині новини"

Україна презентувала дорожню карту відкриття повітряного простору під час війни

Усі новини...
Харківська область
Удар росіян біля ринку у Куп’янську: загинула жінка, кількість поранених зросла до десяти
Синєгубов: Війська РФ б’ють по переправах через Оскіл, що ускладнює евакуацію
На Куп’янщині армія РФ вбила чоловіка та поранила жінку
Останні новини
03:49
ISW: Невизначеність перебігу війни в Україні не дозволяє Кремлю готуватися до виборів у Думу
02:45
На Київщині ППО працює по безпілотниках
02:40
Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії
02:09
БоксФ'юрі розповів про підготовку до реваншу з Усиком, порівнявши себе з конем
01:25
оновлюєтьсяРосійські війська атакують безпілотниками: у кількох областях повітряна тривога
00:45
тестВорожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Геловін
00:37
Конгресмени у США просять Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною
00:14
оновлено. фото, відеоРосіяни влучили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: загинула дитина, 30 людей постраждали
00:02
Генштаб: Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках
00:01
Вчені дослідили, що тварини в природному середовищі регулярно вживають алкоголь
Усі новини...
Реклама:
Реклама: