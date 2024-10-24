СБУ затримала блогера та військову, які зливали ворогу дані про ЗСУ

Правоохоронці викрили радіотелеграфістку та блогера, які збирали та передавали ворогу координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів на Харківщині.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, однією з інформаторок є 35-річна радіотелеграфістка Національної гвардії України. У липні 2024 року вона добровільно налагодила постійний зв’язок з представником ФСБ РФ.

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Під час особистого листування жінка передавала агенту відомості про дислокації підрозділів українських військ, які задіяні у боротьбі з окупантами на Харківщині та прилеглих територіях.

фото: СБУ

Крім того, вона особисто обходила місто, приховано фіксуючи розташування захисників.

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ. Там зловмисник викладав інформацію про позиції ЗСУ поблизу прифронтового райцентру. Він також закликав своїх підписників долучатися до збору та поширення таких даних, що допомагали ворогу планувати атаки та спроби прориву на Куп’янському напрямку.

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фото: СБУ

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності. Служба безпеки України повідомила обом про підозру, а суд залишив їх під вартою без права внесення