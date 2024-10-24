СБУ задержала блогера и военную, которые сливали врагу данные о ВСУ

Правоохранители разоблачили радиотелеграфистку и блогера, которые собирали и передавали врагу координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов на Харьковщине.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Детали: За даними слідства, однією з інформаторок є 35-річна радіотелеграфістка Національної гвардії України. У липні 2024 року вона добровільно налагодила постійний зв’язок з представником ФСБ РФ.

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Під час особистого листування жінка передавала агенту відомості про дислокації підрозділів українських військ, які задіяні у боротьбі з окупантами на Харківщині та прилеглих територіях.

фото: СБУ

Кроме того, она лично обходила город, скрыто фиксируя расположение защитников.

Еще одним фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района, который администрировал Телеграмм-канал ФСБ. Там злоумышленник выкладывал информацию о позициях ВСУ вблизи прифронтового райцентра. Он также призвал своих подписчиков участвовать в сборе и распространении таких данных, которые помогали врагу планировать атаки и попытки прорыва на Купянском направлении.

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фото: СБУ

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны с доказательствами их подрывной деятельности. Служба безопасности Украины сообщила обоим о подозрении, а суд оставил их под стражей без права внесения