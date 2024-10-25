На Київщині ППО працювала по безпілотниках
П'ятниця, 25 жовтня 2024, 00:39
У ніч на 25 жовтня у Київській області працювала протиповітряна оборона.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку".
Деталі: Влада також просить дотримуватися інформаційної тиші не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
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- Увечері 24 жовтня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України.