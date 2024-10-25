На Київщині ППО працювала по безпілотниках

У ніч на 25 жовтня у Київській області працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку".

Деталі: Влада також просить дотримуватися інформаційної тиші не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

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