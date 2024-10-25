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На Київщині ППО працювала по безпілотниках

Олена ІвашківП'ятниця, 25 жовтня 2024, 00:39
На Київщині ППО працювала по безпілотниках
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 25 жовтня у Київській області працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку". 

Деталі: Влада також просить дотримуватися інформаційної тиші не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо: 

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ППОКиївська область
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