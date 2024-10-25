На Киевщине ПВО работала по беспилотникам
Пятница, 25 октября 2024, 00:39
В ночь на 25 октября в Киевской области работала противовоздушная оборона.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
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Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности".
Детали: Власти также просят соблюдать информационную тишину не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Напомним:
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- Вечером 24 октября российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины.