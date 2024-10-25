На Киевщине ПВО работала по беспилотникам

В ночь на 25 октября в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

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Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности".

Детали: Власти также просят соблюдать информационную тишину не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Напомним:

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