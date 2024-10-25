Закулісся саміту БРІКС: інструкція пропагандистам і масштабна кампанія ботів – ISW
Кремль намагається представити саміт БРІКС у Казані, як свідчення широкої міжнародної підтримки Росії, особливо для внутрішньої аудиторії в Росії.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Російське опозиційне видання "Медуза" повідомило 24 жовтня, що ознайомилося з інструкцією Адміністрації президента Росії для російських державних ЗМІ та пропагандистів з рекомендаціями щодо того, як висвітлювати саміт БРІКС у Казані.
За повідомленнями, в інструкції виділено три теми:
- Президент Росії Володимир Путін є "неформальним лідером світової більшості";
- західні еліти "панікують";
- на Заході в цілому панує "тривога".
Як повідомляється, Кремль наказав ЗМІ повідомляти, що саміт БРІКС "привертає увагу всього світу" і доводить, що "спроби ізолювати" Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну "провалилися".
Meduza повідомила, що ЗМІ повинні висвітлювати, як Путін встановлює "стратегічні зв'язки, які не обмежуються одним напрямком", на відміну від нібито "швидкоплинних альянсів" Заходу (НАТО цього року відзначило 75-річчя).
ISW зазначає, що російські державні ЗМІ та пропагандисти опублікували статті, що висвітлюють багато з цих тем, іноді навіть слово в слово, як це написано в посібнику".
24 жовтня російське опозиційне видання "Верстка" повідомило, що проросійські боти в російській соціальній мережі "ВКонтакте" (ВК) за два дні залишили понад 10 000 коментарів про саміт БРІКС, що, як повідомляється, є однією з наймасштабніших кампаній ботів Кремля за останній час.
Боти просували ідею про те, що Росія не є міжнародно ізольованою, що вплив БРІКС зростає, що антиросійські санкції зменшуються, і що російські війська досягають успіхів в Україні.
Російське інсайдерське джерело повідомило 24 жовтня, що неназвані джерела, пов'язані з Кремлем, заявили, що країни БРІКС в основному не підтримують позицію Росії щодо її війни в Україні, що змушує Кремль відсунути цю тему на задній план, щоб досягти якогось "серйозного міжнародного об'єднання". Інсайдерське джерело стверджувало, що на численних зустрічах під час саміту обговорювалися мирні пропозиції Китайської Народної Республіки (КНР) і Бразилії, які надають перевагу Росії, але ці дискусії "в кінцевому підсумку не привели ні до чого".
За оцінкою ISW від 23 жовтня, прийняття Казанської декларації на другий день саміту БРІКС продемонструвало, що Росія ще не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає Кремль.
Ключові висновки ISW за 24 жовтня:
- Президент Росії Володимир Путін не зміг заперечити присутність північнокорейських військових на території Росії 24 жовтня.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко недвозначно натякнув, що білоруські війська не будуть воювати в Україні, і, схоже, поставив під сумнів ймовірні спроби президента Росії Володимира Путіна залучити північнокорейські війська до війни Росії проти України в цьому процесі.
- За повідомленнями, Кремль намагається представити саміт БРІКС у Казані, Республіка Татарстан, як свідчення широкої міжнародної підтримки Росії - особливо для внутрішньої аудиторії в Росії.
- Президент Росії Володимир Путін спробував продемонструвати впевненість росіян у здатності російських військових відбити українські операції в Курській області на прес-конференції після саміту БРІКС 24 жовтня.
- Українська влада розслідує чергову страту українських військовополонених на Покровському напрямку на тлі дедалі частіших страт російськими військами військовополонених на всьому театрі бойових дій.
- Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області, а також поблизу Торецька і Покровська.
- Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Кремінної та Сіверська.
- За повідомленнями, Міністерство внутрішніх справ (МВС), Міністерство оборони (МО) і Росгвардія мають власні підрозділи "Ахмата", які виконують різні функції в різних секторах фронту і тилу.