Закулисье саммита БРИКС: инструкция пропагандистам и масштабная кампания ботов – ISW

Кремль пытается представить саммит БРИКС в Казани, как свидетельство широкой международной поддержки России, особенно для внутренней аудитории в России.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российское оппозиционное издание "Медуза" сообщило 24 октября, что ознакомилось с инструкцией Администрации президента России для российских государственных СМИ и пропагандистов с рекомендациями относительно того, как освещать саммит БРИКС в Казани.

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По сообщениям, в инструкции выделены три темы:

Президент России Владимир Путин является "неформальным лидером мирового большинства";

западные элиты "паникуют";

на Западе в целом царит "тревога".

Как сообщается, Кремль приказал СМИ сообщать, что саммит БРИКС "привлекает внимание всего мира" и доказывает, что "попытки изолировать" Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину "провалились".

Meduza сообщила, что СМИ должны освещать, как Путин устанавливает "стратегические связи, которые не ограничиваются одним направлением", в отличие от якобы "быстротечных альянсов" Запада (НАТО в этом году отметило 75-летие).

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ISW отмечает, что российские государственные СМИ и пропагандисты опубликовали статьи, освещающие многие из этих тем, иногда даже слово в слово, как это написано в пособии".

24 октября российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что пророссийские боты в российской социальной сети "ВКонтакте" (ВК) за два дня оставили более 10 000 комментариев о саммите БРИКС, что, как сообщается, является одной из самых масштабных кампаний ботов Кремля за последнее время.

Боты продвигали идею о том, что Россия не является международно изолированной, что влияние БРИКС растет, что антироссийские санкции уменьшаются, и что российские войска достигают успехов в Украине.

Российский инсайдерский источник сообщил 24 октября, что неназванные источники, связанные с Кремлем, заявили, что страны БРИКС в основном не поддерживают позицию России в отношении ее войны в Украине, что заставляет Кремль отодвинуть эту тему на задний план, чтобы достичь какого-то "серьезного международного объединения". Инсайдерский источник утверждал, что на многочисленных встречах во время саммита обсуждались мирные предложения Китайской Народной Республики (КНР) и Бразилии, которые предпочитают Россию, но эти дискуссии "в конечном итоге не привели ни к чему".

По оценке ISW от 23 октября, принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС продемонстрировало, что Россия еще не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, которой желает Кремль.

Ключевые выводы ISW за 24 октября: