Трамп назвав ЄС "міні-Китаєм" через зниження торгівлі з США

Кандидат в американські президенти від Республіканської партії Дональд Трамп назвав Європейський Союз "міні-Китаєм" у контексті торговельних відносин.

Джерело: AFP, передає "Європейська правда"

Деталі: Трамп зазначив, що в ЄС "не беруть наші машини, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію"

Реклама:

"Нічого не беруть. У вас дефіцит у 312 млрд доларів з ЄС. Знаєте, ЄС – це міні... хоча не такий він і малий – це міні-Китай", – сказав Трамп.

Як відзначається, за даними статистичного агентства ЄС Євростат, дефіцит торгівлі товарами США з Євросоюзом торік становив 157,9 млрд євро, що еквівалентно 170,54 млрд доларів.

Передісторія:

РЕКЛАМА: