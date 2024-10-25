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Трамп назвав ЄС "міні-Китаєм" через зниження торгівлі з США

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовП'ятниця, 25 жовтня 2024, 11:09
Трамп назвав ЄС міні-Китаєм через зниження торгівлі з США
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Кандидат в американські президенти від Республіканської партії Дональд Трамп назвав Європейський Союз "міні-Китаєм" у контексті торговельних відносин.

Джерело: AFP, передає "Європейська правда"

Деталі: Трамп зазначив, що в ЄС "не беруть наші машини, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію"

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"Нічого не беруть. У вас дефіцит у 312 млрд доларів з ЄС. Знаєте, ЄС – це міні... хоча не такий він і малий – це міні-Китай", – сказав Трамп.

Як відзначається, за даними статистичного агентства ЄС Євростат, дефіцит торгівлі товарами США з Євросоюзом торік становив 157,9 млрд євро, що еквівалентно 170,54 млрд доларів.

Передісторія: 

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  • Напередодні повідомляли, що перемога Трампа на президентських виборах у США може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, особливо якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою. 
  • Трамп планує запровадити загальні тарифи в розмірі від 10% до 20% на майже весь імпорт, а також значно підвищити тарифи на китайські товари до 60% і більше. За його словами, такі заходи сприятимуть зростанню виробництва в США.
  • Влітку в Брюсселі оцінювали, що такі тарифи принесуть Євросоюзу до 150 млрд євро збитків на рік.
  • Нещодавно в Німеччині також підрахували, що її експорт до США може впасти майже на 15%, якщо Трамп переможе на виборах у США в листопаді.
  • Однак 15 жовтня Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами, якщо Трамп переможе на виборах у США і втілить погрозу запровадити тарифи на європейський імпорт.

ТрампСШАЄСекономіка
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