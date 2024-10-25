Трамп назвал ЕС "мини-Китаем" из-за снижения торговли с США

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Европейский Союз "мини-Китаем" в контексте торговых отношений.

Источник: AFP, передает "Европейская правда"

Детали: Трамп отметил, что в ЕС "не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию"

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"Ничего не берут. У вас дефицит в 312 млрд долларов с ЕС. Знаете, ЕС – это мини... хотя не такой он и малый - это мини-Китай", – сказал Трамп.

Как отмечается, по данным статистического агентства ЕС Евростат, дефицит торговли товарами США с Евросоюзом в прошлом году составил 157,9 млрд евро, что эквивалентно 170,54 млрд долларов.

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