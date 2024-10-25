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Трамп назвал ЕС "мини-Китаем" из-за снижения торговли с США

Уляна Кричковская, Иван ДьяконовПятница, 25 октября 2024, 11:09
Трамп назвал ЕС мини-Китаем из-за снижения торговли с США
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Европейский Союз "мини-Китаем" в контексте торговых отношений.

Источник: AFP, передает "Европейская правда"

Детали: Трамп отметил, что в ЕС "не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию"

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"Ничего не берут. У вас дефицит в 312 млрд долларов с ЕС. Знаете, ЕС – это мини... хотя не такой он и малый - это мини-Китай", – сказал Трамп.

Как отмечается, по данным статистического агентства ЕС Евростат, дефицит торговли товарами США с Евросоюзом в прошлом году составил 157,9 млрд евро, что эквивалентно 170,54 млрд долларов.

Предыстория:

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  • Накануне сообщалось, что победа Трампа на президентских выборах в США может стать серьезным ударом для экономики Германии, особенно если он начнет торговую войну между США и Европой.
  • Трамп планирует ввести общие тарифы в размере от 10% до 20% на почти весь импорт, а также значительно повысить тарифы на китайские товары до 60% и более. По его словам, такие меры будут способствовать росту производства в США.
  • Летом в Брюсселе оценивали, что такие тарифы принесут Евросоюзу до 150 млрд евро убытков в год.
  • Недавно в Германии также подсчитали, что ее экспорт в США может упасть почти на 15%, если Трамп победит на выборах в США в ноябре.
  • Однако 15 октября Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами, если Трамп победит на выборах в США и воплотит угрозу ввести тарифы на европейский импорт.

ТрампСШАЕСэкономика
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