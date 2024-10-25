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Президентка Молдови звернулась до виборців та інституцій: "Майбутнє країни під загрозою"

Марія Ємець, Іван Д'яконовП'ятниця, 25 жовтня 2024, 11:46
Президентка Молдови звернулась до виборців та інституцій: Майбутнє країни під загрозою
Мая Санду. Фото: Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду у зверненні 24 жовтня заявила, що майбутнє країни під загрозою і Молдова перебуває під "безпрецедентною атакою" на свободу.

Джерело: Newsmaker, передає "Європейська правда"

Деталі: Санду у зверненні до громадян у четвер заявила, що у Молдові відбувається "безпрецедентна атака на свободу" і закликала державні відомства забезпечити чесність виборчого процесу у другому турі.

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"Державні органи встановили і документально підтвердили банківські платежі для покупки голосів. Це дуже серйозно викривило результати виборів", – заявила Санду.

Вона також поскаржилася на недоліки судової системи, яка "не змогла завершити справи про корупцію". 

Пряма мова: "Усі знають, і тільки вони не знають, що було у кульку, який Додон отримав від Плахотнюка. Тільки вони не знають, хто вкрав мільярд у громадян Молдови. Молдовське правосуддя не помітило, як Ілан Шор виграв вибори в Оргіїві, Гагаузії, інших населених пунктах. Без куплених голосів результат був би іншим".  

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Деталі: Санду заявила, що у другому турі розраховує на "мобілізацію людей, які бачать, що країна в облозі, що нам підготували "троянського коня".

Пряма мова: "Мене запитували, чи це не привід для невизнання виборів такими, що відбулися, та організації повторних. Але виборчий процес не можна припиняти тільки через одну значну причину… Закликаю державні органи забезпечити чесність виборчого процесу, опублікувати докази фальсифікацій і покарати винних у підкупі голосів. Якщо судова влада не прокинеться навіть зараз, майбутнє Молдови опиниться під загрозою на десятиліття".

Передісторія:

Молдовавибори
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