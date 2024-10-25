Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Молдовы обратилась к избирателям и институциям: "Будущее страны под угрозой"

Мария Емец, Иван ДьяконовПятница, 25 октября 2024, 11:46
Президент Молдовы обратилась к избирателям и институциям: Будущее страны под угрозой
Мая Санду. Фото: Getty Images

Президент Молдовы Майя Санду в обращении 24 октября заявила, что будущее страны под угрозой и Молдова находится под "беспрецедентной атакой" на свободу.

Источник: Newsmaker, передает "Европейская правда"

Детали: Санду в обращении к гражданам в четверг заявила, что в Молдове происходит "беспрецедентная атака на свободу" и призвала государственные ведомства обеспечить честность избирательного процесса во втором туре.

Реклама:

"Государственные органы установили и документально подтвердили банковские платежи для покупки голосов. Это очень серьезно исказило результаты выборов", – заявила Санду.

Она также пожаловалась на недостатки судебной системы, которая "не смогла завершить дела о коррупции".

Прямая речь: "Все знают, и только они не знают, что было в шарике, который Додон получил от Плахотнюка. Только они не знают, кто украл миллиард у граждан Молдовы. Молдавское правосудие не заметило, как Илан Шор выиграл выборы в Оргииве, Гагаузии, других населенных пунктах. Без купленных голосов результат был бы другим".

РЕКЛАМА:

Детали: Санду заявила, что во втором туре рассчитывает на "мобилизацию людей, которые видят, что страна в осаде, что нам подготовили "троянского коня".

Прямая речь: "Меня спрашивали, не повод ли это для непризнания выборов состоявшимися и организации повторных. Но избирательный процесс нельзя прекращать только из-за одной значительной причины... Призываю государственные органы обеспечить честность избирательного процесса, опубликовать доказательства фальсификаций и наказать виновных в подкупе голосов. Если судебная власть не проснется даже сейчас, будущее Молдовы окажется под угрозой на десятилетия".

Предыстория:

Также смотрите видео "ЕвроПравды": Почему Молдова голосует против Европы? Кто победит - Кремль или Санду?

Молдовавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Стефанчук считает, что Зеленский еще отменит перевод часов

Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине

видеоВ Харькове спасатели достали из-под завалов тело 15-летнего парня

В ОБСЕ опубликовали выводы о нарушениях на выборах в Грузии

Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ

Все новости...
Молдова
В Молдове объявили финальные результаты первого тура президентских выборов
Глава МИД Германии почувствовала облегчение после еврореферендума в Молдове
ЕС поддержал Молдову на фоне вмешательства России в выборы и еврореферендум
Последние новости
18:56
СМИ: Количество погибших в Испании в результате наводнений достигло 158
18:52
Руководителя зоопарка в Ровно оштрафовали за сокрытие смерти льва, тело которого обнаружили на свалке
18:45
Доходы государственного бюджета выросли в октябре
18:38
Сикорский надеется, что Польше позволят сбивать российские ракеты над Украиной
18:21
АРМА продает первые картины Медведчука
18:17
На Харьковщине умерла девушка, которую избил, изнасиловал и пытался сжечь 17-летний сосед
18:11
фото, видеоВ Харькове задержан директор компании из РФ, помогавшей Роскосмосу запускать спутники-шпионы
18:10
Зеленский о реакции мира на военных КНДР: Это ноль
18:02
Футбол"Реал" Лунина не сыграет против "Валенсии" из-за наводнения в Испании
18:00
Банк международных расчетов заявил что выходит из платформы платежей Project mBridge
Все новости...
Реклама:
Реклама: