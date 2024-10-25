Президент Молдовы обратилась к избирателям и институциям: "Будущее страны под угрозой"

Президент Молдовы Майя Санду в обращении 24 октября заявила, что будущее страны под угрозой и Молдова находится под "беспрецедентной атакой" на свободу.

Источник: Newsmaker, передает "Европейская правда"

Детали: Санду в обращении к гражданам в четверг заявила, что в Молдове происходит "беспрецедентная атака на свободу" и призвала государственные ведомства обеспечить честность избирательного процесса во втором туре.

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"Государственные органы установили и документально подтвердили банковские платежи для покупки голосов. Это очень серьезно исказило результаты выборов", – заявила Санду.

Она также пожаловалась на недостатки судебной системы, которая "не смогла завершить дела о коррупции".

Прямая речь: "Все знают, и только они не знают, что было в шарике, который Додон получил от Плахотнюка. Только они не знают, кто украл миллиард у граждан Молдовы. Молдавское правосудие не заметило, как Илан Шор выиграл выборы в Оргииве, Гагаузии, других населенных пунктах. Без купленных голосов результат был бы другим".

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Детали: Санду заявила, что во втором туре рассчитывает на "мобилизацию людей, которые видят, что страна в осаде, что нам подготовили "троянского коня".

Прямая речь: "Меня спрашивали, не повод ли это для непризнания выборов состоявшимися и организации повторных. Но избирательный процесс нельзя прекращать только из-за одной значительной причины... Призываю государственные органы обеспечить честность избирательного процесса, опубликовать доказательства фальсификаций и наказать виновных в подкупе голосов. Если судебная власть не проснется даже сейчас, будущее Молдовы окажется под угрозой на десятилетия".

Предыстория:

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