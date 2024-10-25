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Росія ще має небезпечні сили, які не були залучені у війну – топгенерал НАТО

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 25 жовтня 2024, 12:30
Росія ще має небезпечні сили, які не були залучені у війну – топгенерал НАТО
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Командувач сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі заявив, що Росія зазнала значних втрат в Україні, проте досі має "небезпечні бойові сили", які майже не постраждали від війни. 

Джерело: Business Insider, "Європейська правда"

Деталі: Каволі акцентував: Росія досі має сили, яких "ледве торкнулася" війна. Зокрема, за його словами, йдеться про дальню авіацію, ракетні сили стратегічного призначення, оборонні підрозділи та підводні засоби. 

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Він також зауважив, що більша частина тактичної авіації Росії ще не залучена до війни.

"Тож, попри значні втрати в наземній сфері, у решти військової структури Росії залишається величезний потенціал – як звичайний, так і ядерний – і тому необхідно мати це на увазі", – вважає Каволі.

Військовий наголосив, що сухопутні сили Росії зазнали значних втрат під час бойових дій в Україні, проте Москва зробила помітні кроки для їх відновлення.

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"Військова сила – сухопутна сила – всередині України сьогодні значно більша, ніж сухопутна сила, яка була там на початку війни. Тому російська армія фактично зросла за цей період", – сказав він.

Каволі додав, що наразі є певні проблеми з якістю, і деяке обладнання може бути не найновішим, однак Росії має план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх на кордонах НАТО, а до цього Альянсу слід поставитися дуже серйозно.

Нещодавно Каволі вже заявляв, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні. 

А генерал-лейтенант армії США Чарльз Констанца вважає, що російська армія, воюючи проти українських Сил оборони, які підготовлені та оснащені іншими країнами, відточує свою здатність воювати із Заходом у майбутньому.

Також повідомляли, що на вимогу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн розроблений проєкт, мета якого – поступово створити у ЄС повноцінний розвідувальний орган, щоб краще протистояти загрозам з боку іноземних суб'єктів і реагувати на шпигунство в межах своїх кордонів.

РосіяНАТОвійна
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