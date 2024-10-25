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Россия еще имеет опасные силы, которые не были вовлечены в войну – топ-генерал НАТО

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 25 октября 2024, 12:30
Россия еще имеет опасные силы, которые не были вовлечены в войну – топ-генерал НАТО
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Командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия понесла значительные потери в Украине, однако у нее до сих пор есть  "опасные боевые силы", которые почти не пострадали от войны.

Источник: Business Insider, "Европейская правда"

Детали: Каволи акцентировал, что у России до сих пор есть силы, которых "едва коснулась" война. В частности, по его словам, речь идет о дальней авиации, ракетных силах стратегического назначения, оборонных подразделениях и подводных средствах.

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Он также отметил, что большая часть тактической авиации России еще не вовлечена в войну.

"Поэтому, несмотря на значительные потери в наземной сфере, у остальной военной структуры России остается огромный потенциал – как обычный, так и ядерный – и поэтому необходимо иметь это в виду", – считает Каволи.

Военный подчеркнул, что сухопутные силы России понесли значительные потери во время боевых действий в Украине, однако Москва сделала заметные шаги для их восстановления.

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"Военная сила – сухопутная сила – внутри Украины сегодня значительно больше, чем сухопутная сила, которая была там в начале войны. Поэтому российская армия фактически выросла за этот период", – сказал он.

Каволи добавил, что сейчас есть определенные проблемы с качеством, и некоторое оборудование может быть не самым новым, однако у России есть план восстановления этих сухопутных сил и развертывания их на границах НАТО, а к этому Альянсу следует отнестись очень серьезно.

Недавно Каволи уже заявлял, что независимо от исхода войны в Украине российская армия после нее станет сильнее, чем есть сегодня.

А генерал-лейтенант армии США Чарльз Констанца считает, что российская армия, воюя против украинских Сил обороны, которые подготовлены и оснащены другими странами, оттачивает свою способность воевать с Западом в будущем.

Также сообщалось, что по требованию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен разработан проект, цель которого – постепенно создать в ЕС полноценный разведывательный орган, чтобы лучше противостоять угрозам со стороны иностранных субъектов и реагировать на шпионаж в пределах своих границ.

РосcияНАТОвойна
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