Трамп та Гарріс мають однакову підтримку у 7 ключових штатах

Кандидати у президенти США від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп зрівнялися за рівнем підтримки у семи ключових штатах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на соцопитування агентства Bloomberg

Деталі: Дані дослідження свідчать, що Гарріс і Трамп мають по 49% підтримки кожен у 7 штатах (Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вашингтон). Статистична похибка опитування – 1%.

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Агентство зазначає, що Трамп має перевагу у найважливішому – економіці. Приблизно 50% американців у ключових штатах більше довіряють йому в економічних питаннях, тоді як Гарріс – 45%.

інфографіка Bloomberg

За даними Bloomberg, щоб отримати більшу перевагу, Трамп має намір мобілізувати виборців, які зазвичай не приходять на вибори, а Гарріс намагається залучити жінок та "підібрати" поміркованих республіканців, які не є прихильниками Трампа.

Також вказується, що Гарріс перевищує свого опонента за деякими особистими якостями – виборці надають перевагу демократці, коли йдеться про розумово здорового, чесного і милосердного кандидата. Ці виборці також частіше вважали Трампа небезпечним.

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Проте Bloomberg пише, що республіканець теж має сильні сторони, зокрема багато виборців вважають його досвідченим, патріотом та сильним лідером.

Передісторія:

Модель порталу The Hill прогнозує трохи вищі шанси на перемогу на президентських виборах у США республіканцю Дональду Трампу, ніж демократці Камалі Гарріс.

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