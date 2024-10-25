Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп та Гарріс мають однакову підтримку у 7 ключових штатах

Ірина Балачук, Уляна КричковськаП'ятниця, 25 жовтня 2024, 13:07
Трамп та Гарріс мають однакову підтримку у 7 ключових штатах
Кандидати у президенти США Камала Гарріс і Дональд Трамп. Фото Getty Images

Кандидати у президенти США від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп зрівнялися за рівнем підтримки у семи ключових штатах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на соцопитування агентства Bloomberg

Деталі: Дані дослідження свідчать, що Гарріс і Трамп мають по 49% підтримки кожен у 7 штатах (Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вашингтон). Статистична похибка опитування – 1%.

Реклама:

Агентство зазначає, що Трамп має перевагу у найважливішому – економіці. Приблизно 50% американців у ключових штатах більше довіряють йому в економічних питаннях, тоді як Гарріс – 45%. 

 
інфографіка  Bloomberg

За даними Bloomberg, щоб отримати більшу перевагу, Трамп має намір мобілізувати виборців, які зазвичай не приходять на вибори, а Гарріс намагається залучити жінок та "підібрати" поміркованих республіканців, які не є прихильниками Трампа.

Також вказується, що Гарріс перевищує свого опонента за деякими особистими якостями – виборці надають перевагу демократці, коли йдеться про розумово здорового, чесного і милосердного кандидата. Ці виборці також частіше вважали Трампа небезпечним.

РЕКЛАМА:

Проте Bloomberg пише, що республіканець теж має сильні сторони, зокрема багато виборців вважають його досвідченим, патріотом та сильним лідером.

Передісторія:

  • Модель порталу The Hill прогнозує трохи вищі шанси на перемогу на президентських виборах у США республіканцю Дональду Трампу, ніж демократці Камалі Гарріс.

Читайте також: Вирішальні дні виборів у США: як Трамп надолужує відрив та що може визначити нового президента

СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Усі новини...
США
Трамп назвав ЄС "міні-Китаєм" через зниження торгівлі з США
Трамп закликав "викинути з країни" спецпрокурора, який веде справу щодо нього
Кандидат у віцепрезиденти Трампа каже, що експосадовець Білого дому вигадав його "фашистські" заяви
Останні новини
04:42
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, біля яких просунувся ворог
04:08
БоксМайк Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
04:02
оновлено від 19:31Росіяни запускали ударні дрони: тривогу оголошували в Києві та деяких областях
03:58
Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
02:08
БоксТренер Вайлдера вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі
01:56
У "Кривбасі" іронічно відреагували на проблеми "Динамо" та "Шахтаря"
01:18
Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн
00:58
відеоПрокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: