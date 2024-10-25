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Трамп и Харрис имеют одинаковую поддержку в 7 ключевых штатах

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяПятница, 25 октября 2024, 13:07
Трамп и Харрис имеют одинаковую поддержку в 7 ключевых штатах
Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото Getty Images

Кандидаты в президенты США от демократов Камала Харрис и республиканцев Дональд Трамп сравнялись по уровню поддержки в семи ключевых штатах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соцопрос агентства Bloomberg

Детали: Данные исследования свидетельствуют, что Харрис и Трамп имеют по 49% поддержки каждый в 7 штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Вашингтон). Статистическая погрешность опроса – 1%.

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Агентство отмечает, что Трамп имеет преимущество в самом важном – экономике. Примерно 50% американцев в ключевых штатах больше доверяют ему в экономических вопросах, тогда как Харрис – 45%. 

 
инфографика Bloomberg

По данным Bloomberg, чтобы получить большее преимущество, Трамп намерен мобилизовать избирателей, которые обычно не приходят на выборы, а Харрис пытается привлечь женщин и "подобрать" умеренных республиканцев, которые не являются сторонниками Трампа.

Также указывается, что Харрис превышает своего оппонента по некоторым личным качествам – избиратели предпочитают демократку, когда речь идет об умственно здоровом, честном и милосердном кандидате. Эти избиратели также чаще считали Трампа опасным.

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Однако, Bloomberg пишет, что республиканец тоже имеет сильные стороны, в частности многие избиратели считают его опытным, патриотом и сильным лидером.

Предыстория:

  • Модель портала The Hill прогнозирует чуть более высокие шансы на победу на президентских выборах в США республиканцу Дональду Трампу, чем демократке Камале Харрис.

Читайте также: Решающие дни выборов в США: как Трамп наверстывает отрыв и что может определить нового президента

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