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Вимагав хабар за продовження лікування: на Львівщині викрили посадовця військового госпіталю

Анастасія ПроцП'ятниця, 25 жовтня 2024, 15:23
Вимагав хабар за продовження лікування: на Львівщині викрили посадовця військового госпіталю
ФОТО: СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОКУРАТУРА У СФЕРІ ОБОРОНИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

На Львівщині викрили посадовця військово-медичного клінічного центру, який вимагав хабар у військового за можливість продовжити лікування.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Дослівно ОГП : "За процесуального керівництва Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 37-річному посадовцю одного із військово-медичних клінічних центрів (клінічного госпіталю) на Львівщині за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)".

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Деталі: За даними слідства, підозрюваний вимагав у пацієнта-військового  гроші за перебування на стаціонарному лікуванні. Таку "послугу" він оцінив у 15 000 гривень – по одній тисячі за день. 

 
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Крім цього, зловмисник обіцяв за додаткову оплату забезпечити видачу медичних довідок про стан здоров'я, які могли б слугувати підставою для звільнення з військової служби.

 
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Після отримання домовленої суми медпрацівника затримали. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину

прокуратурахабар
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