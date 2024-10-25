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Вымогал взятку за продолжение лечения: на Львовщине разоблачили чиновника военного госпиталя

Анастасия ПроцПятница, 25 октября 2024, 15:23
Вымогал взятку за продолжение лечения: на Львовщине разоблачили чиновника военного госпиталя
ФОТО: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОКУРАТУРА В СФЕРЕ ОБОРОНЫ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

На Львовщине разоблачили чиновника военно-медицинского клинического центра, который требовал взятку у военного за возможность продолжить лечение.

Источник: Офис генерального прокурора, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 37-летнему должностному лицу одного из военно-медицинских клинических центров (клинического госпиталя) на Львовщине по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)".

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Детали: По данным следствия, подозреваемый требовал у пациента-военного деньги за пребывание на стационарном лечении. Такую "услугу" он оценил в 15 000 гривен – по одной тысяче в день.

 
ФОТО: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОКУРАТУРА В СФЕРЕ ОБОРОНЫ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

Кроме этого, злоумышленник обещал за дополнительную оплату обеспечить выдачу медицинских справок о состоянии здоровья, которые могли бы служить основанием для увольнения с военной службы.

 
ФОТО: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОКУРАТУРА В СФЕРЕ ОБОРОНЫ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

После получения условленной суммы медработника задержали. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению

прокуратуравзятка
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